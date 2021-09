Rosjanie odkręcili nieco kurek. Więcej gazu z gazociągu Jamał-Europa

We wtorek rano, 14 września fizyczny przepływ gazu przez gazociąg Jamał-Europa na wejściu do systemu przesyłowego wzrósł o jedną czwartą w porównaniu do danych z poniedziałku. Rosjanie w końcu odpowiedzieli na sugestie swoich klientów, którzy życzą sobie więcej surowca.