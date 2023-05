Rosjanie robią gigantyczne zyski na LNG, ale czekają ich problemy

Największa rosyjska spółka zajmująca się produkcją skroplonego gazu ziemnego - Jamał LNG - zanotowała w 2022 roku rekordowy zysk wynoszący w przeliczeniu blisko 43 mld złotych. Przed firmą piętrzą się jednak gigantyczne problemy.

Jamał LNG będzie miał bardzo duże trudności z powtórzeniem rekordowych zysków, które w 2022 roku wyniosły blisko 43 mld zł.



Uspokojenie na rynku gazu nie sprzyja firmie.

Problemem może być także utrzymanie poziomu produkcji.

Jamał LNG jest spółką joint venture największego w Rosji formalnie niezależnego od państwa producenta gazu Novatek (50,1 proc. udziałów), francuskiego giganta paliwowego TotalEnergies (20 proc.) oraz chińskich firm z branży paliwowej - CNPC (20 proc.) i SRF (9,9 proc.).

Tak wielkich zysków Rosjanie na Jamale LNG nie mieli nigdy

Jak podała w środę 17 maja firma, zysk netto Jamał LNG w 2022 roku według rosyjskich standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 840,2 mld rubli (około 10,39 mld dol. czyli ok. 42,8502 mld zł) w porównaniu do 400,3 mld rubli rok wcześniej.

Przychody również prawie się podwoiły i wyniosły 1,1 bln rubli (wzrost o 96 proc.), przy jednoczesnym spadku kosztów o 13 proc. do 113,6 mld rubli.

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 117 proc. do 1 biliona rubli. Według firmy, zgodnie z rachunkowością podatkową, zysk w 2022 roku wyniósł prawie 950 miliardów rubli (blisko 48,5 mld zł), kwota podatku dochodowego to około 80 miliardów rubli.

W 2021 roku zysk wyniósł 496 mld rubli, a kwota podatku dochodowego 42 mld rubli.

- W 2022 r. podstawa opodatkowania została obniżona o 50 proc., czyli o 475 mld rubli, dzięki wykorzystaniu strat poniesionych w poprzednich okresach podatkowych - wyjaśnia Jamał LNG.

Czy spółka może sobie pogratulować wyniku? I tak i nie.

Było tak dobrze, ale sankcje mogą zniszczyć plany

To co najbardziej jednak spędza sen z powiek zarządzających Jamał LNG, to kwestia dalszego funkcjonowania.

Zakład może obecnie wytwarzać 16,5 mln ton LNG w trzech ciągach produkcyjnych - każdy o zdolności produkcji około 5,5 mln ton. Do tego dochodzi czwarty ciąg technologiczny o wydajności 990 tys. ton LNG rocznie.

Problem w tym, że niemal całkowicie główne elementy ciągów technologicznych były budowane przez firmy z tzw wrogich państw, jak to określa Kreml. W projekcie uczestniczyli m.in.: Technip, Air Products, Siemens czy GE.

I tu rodzi się pytanie co dalej z zabezpieczeniem technicznym instalacji, co z gwarancjami i prawidłowym nadzorem.

Według informacji z rosyjskich mediów Jamał LNG działa obecnie sprawnie. Ale to nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że całe wyposażenie jest nowe, lub bardzo nowe. Z czasem będzie jednak o to coraz trudniej.

Dodatkowym wyzwaniem jest obecna nadwyżka LNG na rynku. Choć teoretycznie Jamał LNG jest bliżej rynku azjatyckiego niż np. Amerykanie, to zarazem należy pamiętać, że warunki atmosferyczne są dużo trudniejsze. Dodatkowo metanowce przewożące gaz z Jamału LNG muszą mieć tzw. klasę lodową. Wszystko to sprawia, że transport rosyjskiego LNG cenowo należy do najkosztowniejszych.

Efektem tego mogą być gorsze warunki sprzedaży surowca. Stąd też nawet jeśli zapotrzebowanie na rosyjskie LNG się utrzyma, to udziałowcy projektu aż takich pieniędzy jak w 2022 roku nie zarobią. Co więcej, strach przed niedoborem gazu na wielu rynkach już minął. Klienci patrzą więc na ceny dużo uważniej niż jeszcze pół roku temu.