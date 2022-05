Rosjanie sprawili, że wysycha tranzyt gazu przez Ukrainę

Tylko 44 mln m3 gazu chcą przesłać w piątek 27 maja ukraińskimi gazociągami Rosjanie. Wszystko przez okupację kluczowej tłoczni surowca w Sachranowce.

Dla Rosjan 44 mln m3 oznacza tylko nieco ponad 40 proc. wypełnienie rezerwacji na przesył gazu przez terytorium Ukrainy, jaką dysponuje Moskwa. Umowa przewiduje przesłanie nawet 109 mln m3 gazu na dobę.

Rosja tłumaczy, że chciałaby przesyłać więcej, ale Kijów blokuje te możliwości. Jednak po raz kolejny rosyjscy urzędnicy mijają się prawdą.

Obecnie Gazprom dostarcza gaz do Europy tranzytem przez Ukrainę za pośrednictwem stacji pomiaru gazu Sudża, a wnioski o przepompowanie przez Sochranowkę są odrzucane przez stronę ukraińską.

Dlaczego tak się dzieje?

Po napaści Rosji na Ukrainę, wojska agresora opanowały Sachranowkę. Ukraiński operator utracił kontrolę nad tą stacją. Nie miałby więc w praktyce możliwości sprawdzenia, czy faktycznie Rosjanie przesyłają zadeklarowane ilości gazu. Mogłoby się okazać, że Gazprom nie wysyła obiecanych ilości surowca, a potem oskarża o kradzież (działo się tak w przeszłości) Ukraińców.

Co wyłączenie Sachranowki oznacza dla rynku gazu w Europie? Choć Rosjanie deklarują, że cała sytuacja budzi ich niepokój, to faktycznie nie palą się do rozwiązania problemu. Z punktu widzenia Gazpromu ograniczenia w przesyle powodują wzrost cen surowca. Co więcej Moskwa, może próbować obwinić o to Kijów.