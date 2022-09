Rosjanie straszą wybuchem Nord Streamu i chcą ładować gaz na statki

Rosyjska propaganda obwinia o wyłączenie Nord Streamu kraje zachodnie. Według Gazpromu, spółka musiała wstrzymać pracę gazociągu, bo ten groził eksplozją... Surowiec z rury Rosjanie chcą teraz wysłać w świat jako LNG.

Według Rosjan, użytkowanie Nord Streamu jest obecnie niemożliwe przez Siemensa.



Gazprom twierdzi, że w skrajnym przypadku gazociąg mógłby nawet eksplodować.

Część instalacji gazociągu Rosjanie chcą wykorzystać do wysyłki LNG.

Gazprom bezterminowo wyłączył z użytkowania gazociąg Nord Stream. Dziennie mógł on przesyłać do Europy nawet 170 mln m3 gazu. Jednak nie robi tego, bo jakoby doznał awarii. Moskwa chce jednak początkową stację gazociągu przeznaczyć do morskiej wysyłki gazu w postaci skroplonej.

Niemcy nie wykryli przecieku, zrobili to dopiero rosyjscy urzędnicy

Skąd takie poważne zagrożenie według Rosjan? Gazprom poinformował, że 2 września Rostechnadzor wystosował ostrzeżenie do firmy po wykryciu wycieku oleju z kompresora gazu w stacji kompresorowej Portowaja.

- Następstwem wycieku mógł być pożar i wybuch zagrażający bezpieczeństwu pracy całego zakładu produkcyjnego (tłoczni Portowaja - przy. aut.), a w efekcie czego całemu gazociągowi - wyjaśnia Gazprom.

Co ciekawe, podczas rutynowej konserwacji turbiny (jest elementem stacji kompresorowej) w lipcu obecnego roku, specjaliści z Siemensa nie wykryli wskazanego wycieku oleju, co potwierdza odpowiedni certyfikat podpisany przez przedstawicieli firmy, którzy wykonywali prace serwisowe.

Wyciek - jeśli w ogóle ma miejsce - pojawił się więc dopiero, gdy spór polityczny z powodu sankcji nałożonych na Rosję przez UE nabrzmiał. Co oczywiste, wykryli go dopiero specjaliści rosyjscy.

Wstrzymanie tłoczenia gazu przez Nord Stream jest ściśle związane z napaścią Rosji na Ukrainę. Po tym, jak 24 lutego Moskwa najechała Kijów, na Rosjan zostało nałożonych szereg sankcji. Choć oficjalna propaganda rosyjska mówi, że ich siła nie jest zbyt wielka, to wszystkie dane makroekonomiczne wskazują, że Moskwa bardzo je odczuwa.

Stąd presja na Europę. I, jak mówią specjaliści, szantaż gazowy.

Brak gazu z Rosji uderzy bowiem w Unię Europejską. W wielu krajach pojawiają się obawy, czy zasoby energetyczne UE wystarczą. Np. Niemcy aż 55 proc. gazu importowały z Rosji. Co więcej, nie dywersyfikowały źródeł zaopatrzenia w ten surowiec. Obecna sytuacja mści się na Berlinie.

Rosjanie Nord Stream chcą wykorzystać jako narzędzie do wysyłki LNG

Na razie nic nie wskazuje, żeby gazociąg ruszył, zresztą Rosjanie już próbują zagospodarować płynący do niego gaz.

- Rozpoczęto produkcję LNG w instalacji skroplonego gazu ziemnego na tłoczni Portowaja - powiedział we wtorek, 6 września, wiceprzewodniczący Gazpromu Witalij Markiełow, podczas Wschodniego Forum Gospodarczego.

Według niego działają już dwie linie technologiczne, a zakład wyprodukował już pierwsze 30 tys. ton LNG i przeszedł 72-godzinne złożone testy.

- Teraz przypłynie statek, który dostarczy LNG do konsumentów. Biorąc pod uwagę sytuację na światowych rynkach, nasz LNG będzie poszukiwany - przekonuje Markiełow

Jak opisują rosyjskie media, z prezentacji Markiełowa wynika, że ​​instalacja LNG w Portowej zakończyła prace budowlano-montażowe, 30 maja dostarczono gaz do obiektów technologicznych, magazyn był gotowy, a w sierpniu uruchomiono linię produkcyjną.

Słowa Markiełowa potwierdzają branżowe media zajmujące się transportem morskim. Do Portowaja LNG zacumowany jest pływający pod rosyjską bandera tankowiec LNG Portowyj. Jednostka ma 277 m długości i 44 szerokości. Co ciekawe, mimo że to reguła, brakuje danych dotyczących ostatnio odwiedzanych przez nią portów i planowanych rejsów. Jednak spodziewać się należy, że po załadowaniu Portowyj dostarczy LNG do nieujawnionego jeszcze odbiorcy.

