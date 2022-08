Rosjanie szantażują Europę coraz przebieglej. Grożą 4000 dol. za tys. m sześc. gazu

Na koniec ubiegłego tygodnia stopień wypełnienia podziemnych magazynów gazu w Niemczech wyniósł 79,54 proc. Tym samym nasz zachodni sąsiad niemal wypełnił wynoszące 80 proc. zapełnienia magazynów minimum, jakie Komisja Europejska oczekuje od państw importujących surowiec. W ogóle sytuacja w zapasach gazu w UE się poprawia, jednak niestety nawet całkowicie wypełnione magazyny nie oznaczają, że zimą gazu nie braknie. O czym wiedzą Rosjanie i na co liczą.

Magazyny gazu w Europie są już całkiem nieźle zaopatrzone.

Unia posiłkuje się wzmożonymi dostawami LNG.

Ceny gazu mogą być rekordowo wysokie.

Obecnie rezerwy gazu w magazynach wynoszą 80 proc. lub przekraczają tę ilość w Belgii, Czechach, Danii, Francji, Hiszpanii, Polsce i Portugalii. Niespełna 79-proc. wypełnienie magazynów mają Włochy.

Średnia dla wszystkich krajów Unii to na koniec ubiegłego tygodnia wypełnienie magazynów w 76,92 proc. Wzrost za ostatni dzień sprawozdawczy (20 sierpnia) wyniósł 0,39 punktu procentowego. Warto podkreślić, że obecnie w europejskich magazynach gazu jest więcej surowca o ponad 20 punktów procentowych niż w ubiegłym roku o tej porze.

Dość mocno średnią wypełnienia magazynów zaniżają jednak Austria, Bułgaria i Węgry. Stopień wypełnienia ich magazynów gazu oscylował wokół 60 proc.

Europa pompuje więcej gazu niż minimum

Od tego roku UE wprowadziła ścisłą regulację wykorzystania podziemnych magazynów. Do początku sezonu wycofywania w 2022 r. rezerwy powinny wynosić co najmniej 80 proc. pojemności PMG, w kolejnych latach – 90 proc.

Wiele wskazuje, że w wielu krajach ten drugi próg uda się wypełnić jeszcze w tym roku. Sezon grzewczy rozpoczyna się bowiem zwykle w październiku i wtedy też następuje początek spadku zapasów gazu w podziemnych magazynach surowca.

Czy to oznacza, że Europa będzie wystarczająco zaopatrzona w gaz? Niestety nie. Jak łatwo policzyć, zapasy surowca (przy całkowicie zapełnionych magazynach) pokrywają około 20 proc. europejskiego zapotrzebowania na gaz. Reszta musi być wyprodukowana, ale przede wszystkim sprowadzona, bo europejskie wydobycie jest zbyt skromne.

Obecna sytuacja jest pilnie śledzona zwłaszcza w Gazpromie. Czołowy dostawca gazu na europejski rynek na razie ograniczał w ostatnich tygodniach dostawy surowca do Europy.

Ta posiłkuje się importem LNG, ale i ten w sierpniu był niższy niż w lipcu.

Według danych Gas Infrastructure Europe w sierpniu europejskie terminale LNG działają z 59-proc. średnim wykorzystaniem przepustowości, w porównaniu z 69 proc. w lipcu.

Głównym powodem jest zamknięcie na prawie cały miesiąc dużego włoskiego terminalu Adriatic LNG. W rezultacie import LNG do Włoch zmniejszył się o ponad połowę w porównaniu z lipcem. Również w sierpniu import LNG zmniejszyły Belgia, Grecja, Portugalia i Hiszpania. Średnie dzienne dostawy gazu z terminali LNG w sierpniu zmniejszają się o 13 proc. miesiąc do miesiąca.

Huragany i kombinacje Gazpromu

Generalnie wydaje się więc, że gazowy rynek ma całkiem niezłe perspektywy. Tyle że sytuacja nie jest aż tak dobra. Problem w tym, iż Europa będzie się musiała zmierzyć z dwoma zagrożeniami.

Od 31 sierpnia do 2 września ponownie całkowicie zatrzyma tłoczenie gazu gazociąg Nord Stream. Rosjanie mówią o „konserwacji zapobiegawczej”. Co to w praktyce oznacza, nie wiadomo. Być może to kolejna próba wywarcia presji na Niemcy, aby te uruchomiły Nord Stream 2.

Warto powiedzieć, że Nord Stream, który jest w stanie transportować do 167 milionów m sześc. gazu na dobę, obecnie jest wykorzystywany w zaledwie około 20 proc. – przesył wynosi około 33 mln m sześc.

Moskwa i Gazprom winą za to obarczają europejskich kontrahentów. Ci jakoby nie dostarczyli na czas wyremontowanej turbiny. Tymczasem ta jest gotowa, lecz Gazprom nie bardzo przejawia zainteresowanie, aby ją odebrać.

Ponowny przestój Nord Streamu to w praktyce utrudnienie europejskim odbiorcom pełnego wypełnienia magazynów.

Analitycy zauważają, że termin „konserwacji zapobiegawczej” nie jest przypadkowy. Zbiega się on bowiem ze szczytem huraganów na Zatoce Meksykańskiej (zwykle ma on miejsce między połową sierpnia a połową listopada), co może ograniczyć eksport amerykańskiego LNG. Zaktualizowane prognozy na ten sezon wskazują na prawdopodobieństwo wyższej niż zwykle intensywności huraganów.

To oznaczać może kłopoty z pozyskaniem np. dodatkowych ilości surowca z USA.

Ceny gazu mogą być rekordowe

Jak to przekłada się na ceny? Obecnie za tys. metrów sześciennych gazu na giełdzie TTF trzeba płacić około 2500 dol. Jednak to, co dalej będzie się działo z cenami surowca, będzie zależało od wcześniej przedstawionych czynników. Gazprom ostrzega, ze zimą tys. m sześc. będzie kosztował 4000 dol!

Coraz większy wpływ na sytuację z cenami gazu ma produkcja energii z OZE, zwłaszcza z wiatraków. To według części specjalistów właśnie te źródła powodują, że szantaż Gazpromu nie jest aż tak skuteczny.

Według danych stowarzyszenia WindEurope, farmy wiatrowe pokrywały w Europie w ubiegłym tygodniu około 10 proc. zapotrzebowania. W okresie jesiennym, ze względu na większą wietrzność, będzie to najpewniej więcej.

