Rosjanie uruchamiają wielkie złoże gazu. Początek nowego eldorado

Rusgasalliance rozpoczęło zagospodarowywanie złoża gazu Semakowskoje. Znajdujący się w złożu gaz pokryłby nasze zapotrzebowanie na ten surowiec, na ponad ćwierć wieku.

Złoże zlokalizowane jest w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Dotychczas eksploatowane były znajdujące się pobliżu głównego złoża mniejsze zasoby.

Teraz przygotowywane są odwierty do rozpoczęcia nowego etapu wydobycia. W pierwszym etapie planowane jest pozyskiwanie rocznie około 7,5 mld m3 gazu rocznie. Później produkcja ma być zwiększona do około 14,2 mld m3 gazu rocznie. Przy zasobach złoża minimum 420 mld m3 gazu, eksploatacja będzie trwała co najmniej trzy dekady.

Rusgasalliance to spółka celowa Gazpromu i Rusgazdobycia. Powołana została w celu zagospodarowania zasobów gazu na Morzu Karskim i lądach do niego przylegających. Obecnie potwierdzone są zasoby gazu wynoszące około 500 mld m3. Jednak prace badawcze są na wczesnym etapie i specjaliści uważają, że to dopiero początek nowego gazowego eldorado Rosji.