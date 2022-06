Rosjanie uruchomili gazociąg Turecki Potok przed terminem

Niespełna dzień przed terminem został ponownie uruchomiony gazociąg biegnący z Rosji przez Turcję do Europy. Turecki Potok jest jednym z trzech głównych szlaków dostaw rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej.

Rosjanie chwalą się że „konserwacja prewencyjna” miałam potrwać do 28 czerwca, a zakończyła się niecały dzień wcześniej.

Zakończenie prac powinno przynajmniej w części zmniejszyć napięcie na europejskim rynku gazowym i będące jego następstwem bardzo wysokie ceny.

Kluczem jednak to tego będzie to, ile faktycznie gazu będzie tłoczył gazociąg. Przed konserwacją magistralą do Europy przepompowano do 34 mln m3 gazu na dobę. Tymczasem linia główna składa się z dwóch nitek, z których każda jest w stanie przepompować do 41,7 mln m3 gazu na dobę.

Turkish Stream to gazociąg Rosji do Turcji przez Morze Czarne. Rurociąg jest przeznaczony do dostaw gazu do Turcji oraz krajów Europy Południowej i Południowo-Wschodniej tranzytem przez terytorium Turcji. Rocznie tą drogą można przesłać do 31,5 mld m3 gazu.