Rosji i Turcja prowadzą ciche rozmowy w sprawie hubu gazowego

Jak zauważył cytowany przez tureckie media minister energii i zasobów naturalnych Turcji Alparslan Bayraktar, rozmowy z Rosją w sprawie utworzenia hubu gazowe trwają, bo Ankara chciałaby odgrywać znacznie ważniejszą rolę w handlu surowcami.

Choć od propozycji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina w sprawie utworzenia hubu gazowego minął niemal rok (propozycja padła w październiku ubiegłego roku), to od tego czasu niewiele się zmieniło.

Strona turecka tłumaczy to trzęsieniem ziemi, które nawiedziło południowa część kraju oraz niedawnymi wyborami prezydenckimi. Jak zauważa minister, wpłynęło to na spowolnienie negocjacji.

Nie oznacza to, że Turcja nie jest zainteresowana takim hubem. Co więcej w Ankarze uważają, że mógłby stać się one elementem jednego ze światowych centrów handlu surowcami. Ambicją Turcji jest utworzenie takiego centrum w Stambule.

Turcja chce wykorzystać swoje uprzywilejowane położenie, na przecięciu wielu szlaków komunikacyjnych.

Z drugiej strony utworzenie centrum, handlu wszystkimi surowcami jest dużo bardziej skomplikowane, niż działającego bardziej lokalnie hubu gazowego.