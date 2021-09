Rosnące zapotrzebowanie na gaz napędza wyniki PGNiG

Długi okres grzewczy i związane z tym większe zapotrzebowanie na gaz, oraz wyższe ceny paliwa sprzyjały PGNiG. Firma podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Zarząd firmy ma powody do zadowolenia.

Świetnie w poszukiwaniach i wydobyciu

Dobrze w dystrybucji i wytwarzaniu

Przychody segmentu w I półroczu 2021 roku wyniosły 3,79 mld zł, co oznacza wzrost o 79 proc. rok do roku. Wynik EBITDA był ponad 10-krotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,75 mld złotych. Na poprawę wskaźników finansowych największy wpływ miał wzrost cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent wyrażone w złotych były w tym okresie o 49 proc. wyższe niż przed rokiem, a średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 159 proc. rok do roku.Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 608 tys. ton i był niższy o 7 proc. w porównaniu z I półroczem 2020 roku. Z kolei wolumen produkcji gazu ziemnego wzrósł rok do roku o 7 proc. do 2,34 mld m3, na co złożyło się większe wydobycie w Norwegii i Pakistanie.Wolumen sprzedaży gazu w segmencie obrót i magazynowanie wyniósł w I półroczu 17,68 mld metrów sześc. i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem. W połączeniu ze wzrostem cen przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 18 proc. rok do roku do 17,53 mld zł. Uwzględniając sprzedaż ropy naftowej i energii elektrycznej przez pierwsze sześć miesięcy roku, segment wypracował 19,46 mld złotych przychodu, co stanowi wzrost o 18 proc. Wynik EBITDA segmentu wyniósł 0,27 mld zł i był niższy niż przed rokiem o 96 procent. Spadek był spowodowany wyższym kosztem pozyskania gazu wskutek wzrostu notowań paliwa na światowych rynkach oraz wpływem zwrotu nadpłaty w efekcie wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem na wyniki Grupy w I półroczu 2020 roku.Przychody segmentu wzrosły rok do roku o 19 proc. do 2,87 mld zł – przede wszystkim w konsekwencji wyższego wolumenu dystrybuowanego gazu, który zwiększył się o 19 proc. do 7,35 mld m sześc. Na wzrost ilości przesyłanego paliwa zasadniczy wpływ miały niższe niż przed rokiem o ponad 1,5 stopnia Celsjusza średnie temperatury powietrza. Wynik EBITDA segmentu wyniósł po pierwszych sześciu miesiącach roku 1,55 mld zł – o 32 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.Segment wytwarzania wypracował 1,69 mld zł przychodów oraz 0,63 mld zł EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 14 i 19 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży ciepła sięgnęły 0,95 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2020 roku. Złożyły się na to wzrost taryf oraz wyższy o 3 proc. wolumen sprzedaży ciepła, który wyniósł 23,5 PJ. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji zmniejszyły się rok do roku o 7 proc. do 0,47 mld złotych. Wolumen sprzedaży wytworzonej elektryczności wyniósł 1,83 TWh i był mniejszy niż przed rokiem o ok. 9 proc.