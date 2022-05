Rośnie poślizg w uruchomieniu dużej norweskiej instalacji LNG

Norweski Equinor opóźnia uruchomienie swojej instalacji skroplonego gazu ziemnego Hammerfest LNG. Niespełna dwa lata temu instalacja została uszkodzona pożarem.

Dotknięty pożarem we wrześniu 2020 roku zakład miała zostać uruchomiona najpierw w październiku 2021 roku, a następnie 31 marca obecnego. Najnowszą datą ponownego uruchomienia instalacji miał być 17 maja. Jednak nie będzie.

Czytaj też: Polski gazoport coraz bardziej się rozpędza

- W weekend wykryto niewielką awarię sprężarki, którą należy naprawić przed uruchomieniem. Podzespół jest obecnie wymieniany, a etapowe przejście do eksploatacji będzie trwało przez cały tydzień - poinformował Equinor.

Jak zaznaczył Grete B. Haaland, starszy wiceprezes Equinora ds. obiektów naziemnych - Hammerfest LNG został przygotowany do produkcji, ale poświęcamy dodatkowy czas potrzebny na bezpieczne wznowienie działalności.

Zakład Hammerfest LNG na wyspie Melkoya odbiera gaz z przybrzeżnego pola Snohvit („Królewna Śnieżka”). To pierwszy projekt offshore na norweskim szelfie kontynentalnym bez infrastruktury powierzchniowej. Cała infrastruktura do produkcji gazu znajduje się na dnie morskim, gaz dostarczany jest gazociągiem do Hammerfest, gdzie zbudowano instalację LNG.

Rozpoczęła ona działalność jesienią 2007 roku i może wyprodukować 4,6 mln ton LNG, 0,34 mln ton LPG i 0,83 mln ton kondensatu.

Equinor posiada 37 proc. udziałów w projekcie Snohvit.