Rosyjski gaz dotrze do Mołdawii

W piątek (13 grudnia) w Kiszyniowe podpisano tzw. protokół ustaleń w sprawie dostaw gazu do Mołdawii. Ukraina zagwarantowała to byłej republice radzieckiej nawet jeśliby nie doszło do podpisania umowy gazowej w sprawie przesyłu rosyjskiego surowca do Europy przez terytorium Ukrainy.