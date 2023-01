Rosyjski gigant nad przepaścią. Tak źle nie było nigdy

Przed kryzysem finansowym 2008 roku szef Gazpromu Aleksiej Miller zapowiadał, że kapitalizacja kierowanej przez niego firmy może przekroczyć bln dolarów. Tak się nie stało, a obecnie spółka przeżywa największe w historii trudności.

W obrotach akcjami Gazpromu widoczny jest marazm.

Rosjanie stracili niemal całkowicie europejski rynek gazu.

Rosyjski koncern zwraca się ku Chinom, ale to kosztowne i bez gwarancji sukcesu.

Rosyjski koncern gazowy Gazprom to największy na świecie producent gazu. Problem w tym, że to klasyczny kolos na glinianych nogach.

Spółka znajduje się obecnie w trudnej sytuacji. Doprowadziła do tego polityka Rosji i wykorzystywanie Gazpromu jako elementu nacisku. Było to skuteczne do czasu, aż importerzy rosyjskiego gazu nie obudzili się i nie zbudowali alternatywnych dróg dostaw. W Europie okazało się, że bez Gazpromu da się przeżyć. Ale czy Gazprom przeżyje bez Europy? To nie jest już wcale takie pewne.

Akcje pokazują zapaść i problemy z wiarygodnością firmy

To, że spółka znajduje się w „średniej” kondycji dobrze pokazują akcje Gazpromu. Obecnie cena papierów w Moskwie oscyluje wokół 160 rubli. Owszem było już znacznie taniej. W listopadzie 2008 roku akcje koncernu można było nabyć po 103 ruble za sztukę. Inna sprawa, że wówczas rubel był znacznie mocniejszy wobec dolara i faktyczna różnica pomiędzy tamtą a obecną ceną w twardej walucie jest znacznie niższa.

Przy tym trzeba jeszcze zauważyć, fakt, że historyczny dołek miał miejsce w sytuacji rozprzestrzeniającego się światowego kryzysu gospodarczego, uważanego za największe tąpnięcie na rynkach finansowych od kryzysu z początku lat 30-tych ubiegłego stulecia.

To nie jedyny sygnał, że ze spółką nie jest najlepiej a inwestorzy mają coraz mniejsze wobec niej zaufanie. Sukcesywnie spada liczba transakcji. Owszem zdarzają się okresy wzmożonego handlu akcjami Gazpromu, ale ma to miejsce w szczególnych okolicznościach. Tymi były sesje, podczas których ważyły się losy i skala dywidend spółki.

Przeciwnicy tezy o złej sytuacji spółki mogą argumentować, że ta przecież płaci rekordowe dywidendy. Ale przyjrzyjmy się temu.

Faktycznie minionej jesieni za pierwsze półrocze ubiegłego roku spółka postanowiła wypłacić po 51,03 rubla za akcję. Łączna wielkość wypłaty wyniosła wiec 1 bilion 208,059 mld rubli. To około 19,64 mld dol. To także dokładnie 50 proc. skorygowanego zysku netto Grupy Gazprom za pierwsze półrocze minionego roku, według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Tyle, że pierwsze półrocze było wyjątkowe pod względem sytuacji, w jakiej funkcjonował koncern. Ceny gazu osiągnęły najwyższy w historii poziom (ponad 3 tys. dol. za tys. m3), a spółka zarabiała na tym krocie. Tyle, że zarazem Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, a jej skutki były dopiero widoczne w drugiej połowie roku, po tym jak Gazprom zerwał liczne umowy na dostawy gazu, a odbiorcy zaczęli przerzucać się na surowiec od innych producentów.

Oczywiście nie da się wykluczyć odbudowy przez Gazprom zysków. Jednak zarazem nic nie wskazuje, że będzie to możliwe w następnych latach.

Wciąż gigant, ale jakby znacznie mniejszy i ważniejszy

Gazprom ma obecnie problem strukturalny. Jest nim eksport gazu. W ubiegłym roku rosyjski gigant wyeksportował tylko 100,9 mld m3 surowca. Dla porównania rok wcześniej było to 185,1 mld m3. A jeszcze w 2018 roku rekordowe 200,8 mld m3. Spadek eksportu jest więc dramatyczny.

To najgorszy wynik w obecnym wieku. W najgorszym pod tym względem 2001 roku eksport wyniósł bowiem 127 mld m3 gazu.

Jakby tego było mało, Rosjanie stracili najważniejszy dla nich rynek - Unii Europejskiej. Co prawda twierdzą, że wkrótce zostanie on zastąpiony przez Chiny, ale te sformułowania nie mają pokrycia w realiach. Mówić, a móc przesłać gaz, to dwie różne kwestie.

Dodatkowo Chińczycy nie płacą za gaz tak dobrze jak Europejczycy. Najludniejszy kraj na świecie ma całkiem dobrze rozbudowany system importu LNG. To sprawia, że owszem Chińczycy kupują gaz, ale po cenie znacznie niższej, niż ta jaką płacili Europejczycy.

Wiele także wskazuje, że w ogromnej części utrata europejskiego rynku jest trwała i nie do odbudowania.

Przykładem jest nasz kraj. Solidne ponad 10 mld m3 gazu, jakie kupowaliśmy w Rosji, oznaczało około 5 proc. rosyjskiego eksportu surowca. Teraz nie kupujemy nic. Z rosyjskiego gazu w części lub całości zrezygnowały także Bułgaria, Litwa, Dania i Niemcy.

Oczywiście Rosjanie wciąż deklarują chęć współpracy gazowej z Unią i być może nawet niektórzy odbiorcy na nią się skuszą – zwłaszcza przyjaźnie do Moskwy nastawione, Berlin, Budapeszt i Wiedeń. Tyle, że jest to ryzykowne i jak na razie mało realne. Mogą o tym świadczyć dane dotyczące tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Przed rozpoczętą przez Rosję wojną - napaść na Ukrainę nastąpiła 24 lutego - dobowo Rosja przez Ukrainę słała około 107-108 mln m3 gazu. Po napaści w związku z okupacją części terytorium i zajęciem tzw. punktu wejścia (utrata kontroli przez Kijów oznacza niemożność sprawdzenia, ile gazu byłoby tam przesłane), tranzyt spadł do około 42,4 mln m3 na dobę. A pierwszym tygodniu nowego roku jest jeszcze niższy, na dobę średnio o 5-7 mln m3.

To może wskazywać, że chętnych na rosyjski gaz jest coraz mniej.

Odbudować zaufanie będzie niezmiernie ciężko, a nowych klientów nie ma

Oczywiście rosyjska propaganda twierdzi, że sytuacja spółki jest dobra i ma ona alternatywę. Tyle, że to dobra mina do złej gry. Jedynym realnym kierunkiem, do którego Gazprom może zwiększyć dostawy, są Chiny. Docelowo gazociąg Siła Syberii ma tam za dwa lata przesyłać do 35 mld m3 gazu rocznie. Dla porównania sam Nord Stream mógł wysyłać rocznie 55 mld m3 surowca – cała Unia kupowała ponad 150 mld m3 gazu w Rosji.

Oczywiście Rosja może budować nowe gazociągi do Chin, tyle że to wydatki szacowane na dziesiątki mld dol. Żeby było ciekawiej musiałaby je sfinansować sama Rosja - Chiny mogą się obawiać otwartego zaangażowania ze względu na nałożone na Moskwę po ataku na Ukrainę sankcje.

Co więcej inwestycja to minimum kilka lat. A jednym z wyzwań byłoby dostarczenie wyposażenia dla gazociągów i tłoczni. Czy to w ogóle jest możliwe ze względu na brak dostępu do zachodnich technologii i urządzeń wykorzystywanych do budowy, to odrębna kwestia.

Smaczku ewentualnemu zwrócenie się do Chin dodaje fakt, że Rosja uzależniłaby się niemal całkowicie od Pekinu, czyli zrobiła dokładnie to od czego odżegnywała się w stosunkach z Unią...

Na koniec rodzi się pytanie jak w ogóle będzie wyglądał Gazprom za kilka lat. Dużo będzie zależało od tego co się stanie na Kremlu. Jeśliby doszło tam do przewrotu, możliwa byłaby także volta w działaniach Gazpromu. Jednak zaufanie do rosyjskiej spółki szoruje po dnie.

Gigant także deklarował, że będzie chciał się przeobrazić. Miało temu także służyć zaangażowanie się firmy w projekty chemiczne i paliwowe. Jednak ze względu na brak rodzimej technologii i one mogą być nierealne.