Rosyjski gigant wysyła prywatną armię do walki na Ukrainie

Rosyjskie władze w lutym dały zielone światło dla tworzenia oddziałów najemniczych przez Gazprom. Chociaż są mniej liczne niż prywatna Grupa Wagnera, to jednak wojskowi rekrutowani przez rosyjskiego giganta energetycznego mają być lepiej opłacani i wyszkoleni.

W ubiegłym roku Kreml odciął Europę od większości dostaw gazu dostarczanego rurociągami, choć Rosja nadal eksportuje skroplony gaz ziemny. W styczniu firma poinformowała, że jej przychody były o prawie 3 miliardy dolarów niższe niż w poprzednim roku.

Gazprom rozwija swoją działalność poza sektor energetyczny

Jednak rosyjski państwowy koncern energetyczny Gazprom dostarcza teraz więcej niż tylko gaz ziemny. Według Wall Street Journal (WSJ), aktywnie pomaga w tworzeniu oddziałów najemników i wysyłaniu ich na front rosyjskiej wojny z Ukrainą.

Gigant energetyczny, po raz pierwszy upoważniony do tego przez Kreml na początku lutego 2023 roku, prowadził przez ostatnie miesiące proces rekrutacyjny. Polegał on na zakładaniu prywatnych firm ochroniarskich i rekrutowaniu dodatkowych żołnierzy, często walczących na wojnie pod kierownictwem Ministerstwa Obrony. Chociaż firmy ochroniarskie zostały założone pod pretekstem obrony rosyjskiego sektora energetycznego, to rekruci trafili na Ukrainę kilka tygodni później jako jednostki bojowe, donosi WSJ.

„Armia Gazpromu” mniej liczna od Grupy Wagnera, ale lepiej zmotywowana

Najemnicy zatrudnieni przez Gazprom nie są tak liczni jak Grupa Wagnera, która liczy ok. 50 tys. żołnierzy. W przypadku „armii” koncernu energetycznego można mówić o kilku tysiącach. Jednakże, jak donosi WSJ, przeszkoleni w rosyjskich jednostkach wojskowych najemnicy Gazpromu mogą być lepiej przygotowani do walki i opłacani od wagnerowców.

Mobilizacja kolejnych armii najemniczych w Rosji jest dla Kremla koniecznością, który po masowej mobilizacji z jesieni 2022 roku, teraz ma trudności kadrowe z powoływaniem kolejnych roczników na wojnę na Ukrainie, która już do tej pory pochłonęła, według ostrożnych szacunków ponad 150 tys. ludzi (zabitych i rannych) – według danych BBC i rosyjskiej opozycyjnej Mediazone.