Rosyjski wicepremier wieszczy Europie ciężką zimę

Europa może mieć problemy z przejściem okresu jesienno-zimowego ze względu na sytuację w dostawach gazu – powiedział w wywiadzie dla telewizji Rossija-24 wicepremier Rosji Aleksander Nowak.

- Rok temu Europa przegrała konkurencję o LNG na rzecz rynku, co przy niepełnych zapasach w podziemnych magazynach gazu doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen gazu. Spodziewamy się powtórzenia tej sytuacji – powiedział rosyjski polityk.

Rosyjski wicepremier ocenił również obecną sytuacje na rynku. Jego zdaniem do tego, że podaż rosyjskiego gazu do krajów UE spadła w największym stopniu przyczyniły się sankcje (nie wspomniał, że te były skutkiem napaści Rosji na Ukrainę - przyp. aut.).

Według Nowaka aby Europa była zimą bezpieczna, potrzebuje jeszcze wpompować do podziemnych magazynów gazu około 40-45 mld m3. Jednak na to się nie zanosi – uważa wicepremier Rosji.

- W związku z tym nie wykluczam, że w tym roku na europejskim rynku gazowym pojawią się poważne problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o przejście okresu jesienno-zimowego – powiedział Nowak.

Rosja to najważniejszy dostawca gazu do UE. Odpowiada za 35-40 proc. dostaw. Moskwa manipuluje obecnie dostawami. W ten sposób podwyższa ceny gazu, ale i wywiera presję na kraje Unii, by te nie wspierały Ukrainy.