Rozpoczęła się rozbudowa kluczowego obiektu gazowego w kraju

Orlen rozpoczyna rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu w Polsce. W wyniku inwestycji zdolności magazynowe PMG Wierzchowice wzrosną z 1,3 do 2,1 mld m sześc. gazu. Rozbudowa ma się skończyć na przełomie 2025 i 2026 roku i będzie kosztować 576 mln zł.

Orlen rozpoczyna rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu PMG Wierzchowice. Po co? Żebyśmy byli zabezpieczeni w surowiec pomimo turbulencji i przerwania dostaw. Jak jest w Wierzchosławicach? Byliśmy na miejscu. Jest ciekawie.



Gdybyśmy przesunęli się 50 km na zachód, mielibyśmy pod stopami największe złoża miedzi w Europie. Jesteśmy jednak w Wierzchowicach. Co ciekawe, pod nami jest także skarb, choć w odróżnieniu od tego z Lubina skryty pod ziemią przez człowieka, a nie naturę. Skarb będzie większy.

Podziemne magazyny gazu to kluczowy element infrastruktury gazowej.

Obiekt w Wierzchowicach na Dolnym Śląsku jest największy w kraju.

Dzięki rozbudowie obiektu Polska będzie mogła przechowywać zapasy gazu odpowiadające za 20-25 proc. rocznego zapotrzebowania na surowiec.

Wierzchowice to niewielka wieś na północ od Wrocławia. Do miejscowości jedziemy przez Dolinę Baryczy. Ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar jest oazą dla mieszkańców Wrocławia. Nie oznacza to, że nie jest zagospodarowany, przynajmniej w części przez przemysł.

Drugie życie wyczerpanego już złoża gazu ziemnego

Ponad pół wieku temu za tereny na północ od Baryczy wzięli się geologowie. Po badaniach i odwiertach stwierdzono występowanie gazu ziemnego. Było go na tyle dużo, że zasadne było udostępnienie złoża. Jego eksploatacja rozpoczęła się w 1971 roku. Trwała niespełna ćwierć wieku. W 1995 roku produkcja gazu została zakończona, surowca już nie było. W wielu przypadkach oznacza to uprzątnięcie terenu, zamknięcie odwiertów i wyniesienie się gazowników z okolicy.

Jednak w Wierzchowicach historia miała się potoczyć inaczej. Władze PGNiG - wówczas firma nie była jeszcze nawet spółką akcyjną - postanowiły przekształcić wyczerpane już złoże w podziemny magazyn surowca. Miało ono początkowo pomieścić 600 mln m sześc. gazu ziemnego – to w przybliżeniu wystarczy na 13-14 dni zaopatrzenia w gaz całego naszego kraju. Choć trzeba dodać, że ze względu na ograniczenia techniczne i to, jak wykorzystuje się podziemne magazyny gazu, to tylko teoria.

Za budową magazynu w Wierzchowicach przemawiało to, że infrastruktura potrzebna do budowy magazynu już istniała – odwierty, sieć przesyłowa itp. Upraszczając - gaz do złoża trzeba było zatłaczać, a rurociągi były już gotowe. Teraz obiekt na północ od Wrocławia będzie znacznie większy. Po ukończeniu jego rozbudowy pojemność magazynu wzrośnie z obecnych 1,3 mld sześc. (magazyn był już rozbudowany) do około 2,1 mld sześc.

– Inwestujemy, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy gazu dla polskich rodzin i przedsiębiorców. Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4 mld metrów sześciennych. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez ok. 10 miesięcy – mówi Daniel Obajtek prezes Orlenu, spółki, która przejęła PGNiG.

Magazyny potrzebne, bo trzymają cały system dostaw pod kontrolą

Dlaczego w odległości 35 km na północ od Wrocławia zdecydowano się na wybudowanie magazynu? Wynika to z praktyki i wiedzy gazowników.

Jak można przeczytać w opracowaniu Akademii Górniczo-Hutniczej zatytułowanym "Bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze" obecnie możemy wyróżnić cztery typy podziemnych magazynów gazu (PMG): w wyeksploatowanych złożach gazu (nasz bohater); w warstwach wodonośnych; w wyługowanych kawernach solnych i w wyrobiskach górniczych.

Przy tworzeniu zapasów gazu szczególnie cenne dla gazowników są dwa pierwsze typy magazynów. Cechuje je bowiem duża pojemność. Wadą tego typu magazynów jest jednak to, że gaz zatłacza się i pobiera z nich wolno. Stąd też służą one przede wszystkim do wyrównywania niedoborów sezonowych.

Jednak i dwa pozostałe typy magazynów są potrzebne. Ze względu na dużą wydajność (zarówno poboru, jak i zatłaczania) doskonale one spisują się w niedoborach szczytowych.

Jak wiemy w Wierzchowicach zdecydowano się na wykorzystanie już pustego złoża.

A po co w ogóle są nam potrzebne podziemne magazyny gazu?

Przez laików mogą być uznawane za część infrastruktury gazowej o mniejszym znaczeniu. Jednak to tylko pozory. Bez podziemnych magazynów gazu w czasie mrozów część odbiorców surowca byłaby jego pozbawiona, a system przesyłowy mógłby się okazać niewydolny.

To magazyny zaspokajają skokowy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie zwiększonego odbioru paliwa (okres jesienno-zimowy). Warto bowiem dodać, że zużycie dobowe gazu może bardzo się różnić. Na początku jesieni może ono wynosić np. 20 mln m3 na dobę. Tymczasem, gdy silne mrozy dotykają znacznej części obszaru Polski dobowe zużycie gazu może przekroczyć nawet 70 mln m3.

By niepotrzebnie nie rozbudowywać systemu przesyłowego – właśnie na takie wyjątkowe, ale jednak zdarzające się sytuacje - buduje się magazyny. To one zapewniają dodatkowy zastrzyk gazu dla sieci w sytuacji krytycznego wzrostu zapotrzebowania.

Trzeba przy tym pamiętać, że oprócz innych okoliczności to właśnie brak surowca w magazynach sprawiał, że przed poprzednim sezonem grzewczym cała Unia Europejska drżała z obaw przed mrozem.

Zapewnienie dostaw gazu to niejedyny powód budowy podziemnych magazynów surowca. Pozwalają one także uzyskanie wyższego współczynnika napełnienia gazociągów (chodzi o to, aby tłoczyć gaz a nie powietrze). Magazyny także umożliwiają tworzenie zapasów obowiązkowych i rezerw strategicznych gazu ziemnego. W końcu posiadanie większych magazynów gazu to atut w negocjacjach cenowych przy zakupach gazu importowanego.

Większość prac schowanych pod ziemia i niewidocznych

Gdy chodzimy po terenie magazynu w Wierzchowicach to co rzuca się na oczy, to fakt, że jak na tak ważną inwestycję jest ona niepozorna. Tuzin budynków plątanina rur i kilka kominów i dziesiątki odgromników. Można rzec, że magazyny gazu to niezbyt „seksi” instalacje.

Do tego dochodzi jeszcze jeden problem. Podziemne zasobnie surowca są piekielnie drogie. Orlen nie podał kosztów, to jednak ponad miliard złotych. Co gorsza ze względu na charakter prac to co znajduje się na powierzchni jest stosunkowo niepozorne. Można zadać pytanie? Gdzie właściwie jest magazyn?

Kluczowym elementem prac jest wykonanie trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. Nasz narodowy koncern właśnie rozpoczął wiercenie pierwszego otworu.

Do prac zastosowano kroczące urządzenie marki Bentec, które umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami.

Decyzja o rozpoczęciu rozbudowy obiektu została podjęta wiosną ubiegłego roku, a wpływ na to miała agresja Rosji na Ukrainę. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie roku 2025 i 2026

Obecnie Grupa Orlen jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m3. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych - pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).