Rozwód Polski z Gazpromem będzie kosztowny dla Rosji

Aneksy do umów na dostawy amerykańskiego LNG ostatecznie kończą polskie starania o zakończenie kontraktów gazowych z Rosją. Oczywiście możliwy jest w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń interwencyjny zakup surowca w Rosji. Jednak wydaje się to być mało prawdopodobne. Ponad trzy dekady współpracy z Gazpromem kończą się, głównie z winy Rosjan.

Gazprom straci miliardy

Inny kierunek

Oznacza to, że gazu będzie potrzeba coraz więcej. Ile?- Na początku lat 30-tych zużycie gazu w Polsce przekroczy 30 mld m sześc. rocznie. System przesyłowy będzie do tego przygotowany, dając bezpieczeństwo podczas transformacji - mówi pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.Jak więc widać, może się okazać, że obecnie zakontraktowane ilości gazu mogą być wręcz zbyt małe. Czy wówczas na scenę powrócą ponownie Rosjanie? Raczej nie. W końcu planowany jest w okolicach Trójmiasta kolejny terminal. Wówczas należałoby się spodziewać kolejnych kontraktów na LNG, choć obecnie trudno przesądzać, z kim nowe umowy miałyby zostać podpisane.Poniższy obrazek ilustruje, jak szybko rośnie import LNG do naszego kraju.Całkowite rozstanie z Rosjanami nie jest dla nich zaskoczeniem. O tym, że nie będziemy kupować surowca w Rosji było już wiadomo od kilku lat. Co jednak sami nasi wschodni sąsiedzi myślą o naszej decyzji?Poświęcają temu stosunkowo niewielkie (oficjalnie) zainteresowanie. Polska systematycznie spadała w rankingu krajów największych i najważniejszych odbiorców rosyjskiego gazu.Szef Gazpromu Aleksiej Miller dziwił się naszej decyzji, sugerując, że Polska za importowany z innych kierunków gaz – głównie LNG – będzie płaciła więcej, niż za surowiec rosyjskiego pochodzenia.Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2021 r. Gazprom zwiększył dostawy gazu do głównych europejskich odbiorców: Turcji (o 173,6 proc.) [zaliczanej do Europy w rosyjskiej klasyfikacji - przyp. red.], Niemiec (o 39,3 proc.), Włoch (o 15 proc.), Rumunii (o 344 proc.), Serbii (o 123,9 proc.), Bułgarii (o 50,9 proc.), Grecji (o 15,8 proc.), Finlandii (o 22,7 proc.). W ujęciu tym znalazł się także nasz kraj ze zwiększeniem dostaw, ale tylko o 12 proc. rok do roku.Jak w finansowym wymiarze nasze odwrócenie importu wpłynie na Rosjan? Oficjalnie Gazprom nie poświęca temu zbyt wiele czasu. W praktycznym wymiarze nasza rezygnacja oznacza, że Gazprom stracił klienta, konsumującego około 5 proc. europejskiego eksportu gazu Rosji – średnio około 10 mld przy całkowitym eksporcie niespełna 200 mld m sześc.To już jednak przekłada się na finanse rosyjskiej spółki. Uśredniając cenę rosyjskiego gazu na 300 dol. za tys. m sześc. (historycznie były okresy, w których cena była znacznie wyższa, ale i niższa), oznacza to spadek przychodów rosyjskiej spółki o kwotę rzędu 3 mld dol. Biorąc pod uwagę wysoką zwykle zyskowność sprzedaży, Rosjanie jednak sporo stracą.Jednak nie tylko chodzi o stratę naszego rynku. Konsekwencje są bowiem dużo bardziej daleko idące. Polska pokazała bowiem, że można budować alternatywny wobec Rosjan rynek dostawców gazu.Podobnie jak nasz kraj, od rosyjskiego surowca odwróciła się Litwa. Wspólnym mianownikiem działań obu krajów była budowa terminali gazowych i przestawienie się w znaczącej części na LNG.To, że akurat te właśnie dwa kraje to zrobiły, wynikało z tego, jak Gazprom traktował Wilno i Warszawę. Zamiast uczciwej polityki cenowej, zawyżanie cen surowca, zamiast bezpieczeństwa dostaw, groźby, że gaz może być użyty jako broń.Jednak nasz sukces w dywersyfikowaniu dostaw może mieć dla Rosjan i ten wymiar, że na alternatywne źródła gazu przynajmniej w części przestawią się inne kraje regionu. Chyba najmocniejszym do tego kandydatem jest Ukraina.W przeszłości ten kraj importował nawet ponad 25 mld m sześc. rosyjskiego surowca. Teraz import bezpośredni praktycznie zanikł. Nie oznacza to, że Kijów nie wykorzystuje nadal rosyjskiego gazu. Nastąpiło jednak w znacznym stopniu odwrócenie kierunku napływu surowca. Kijów kupuje nadal rosyjski gaz, tyle że u zachodnich partnerów. Paradoksalnie płaci za niego mniej, niż gdyby kupował paliwo bezpośrednio od Rosjan.Jednak to dopiero początek. Możliwy jest scenariusz, że Kijów także zdecyduje się na budowę terminala i import LNG. W takim przypadku Gazprom straciłby również i ten rynek. Co więcej, mając możliwość dywersyfikowania dostaw gazu, zmniejszyć zakupy rosyjskiego surowca mogłyby później np. Słowacja czy Czechy. Raczej nie zrobi tego jednak Austria, będąca największym unijnym sojusznikiem Kremla i Gazpromu.Warto podkreślić jednak, że nawet jeśli Praga i Bratysława tylko w części ograniczyłyby dostawy surowca z Rosji, byłby to dla Moskwy cios zarówno prestiżowy, jak i finansowy.