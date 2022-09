Rusza gazociąg, który daje nam same zyski

Baltic Pipe to jedna z dwóch najważniejszych, obok gazoportu, polskich inwestycji gazowych po 1989 roku. Właśnie zostaje uruchamiany.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Gazociąg po dnie Bałtyku jest jedną z kluczowych tras zaopatrzenia Polski w gaz.

Gdyby Baltic Pipe powstał wcześniej, zaoszczędzilibyśmy miliardy.

Znaczenie inwestycji jeszcze wzrosło po napaści Rosji na Ukrainę.

Aby zrozumieć znaczenie zaplanowanego na 27 września otwarcia Baltic Pipe, trzeba się cofnąć w czasie. Po 1989 roku Polska oderwała się od radzieckiej, a później rosyjskiej strefy wpływów. Jednak uzależnienia w niektórych dziedzinach życia nie udało się przeciąć natychmiast. Tak było w przypadku gospodarki.

To z ZSRR i jego spadkobierczyni Rosji importowaliśmy gros surowców. Niestety choć ZSRR upadł, to Rosja ani myślała o rezygnacji ze swoich stref wpływu. Początkowy chaos lat 90. ubiegłego wieku zakończył się wraz z wyborem na prezydenta Rosji Władimira Putina.

Nie czołgami, lecz gazem i ropą naftową Rosja chce podbić Europę

Choć następca Borisa Jelcyna oficjalnie opowiadał się za większą otwartością Rosji, ściągnięciem zagranicznych inwestycji czy też demokracją, to faktycznie szybko zaczął kontynuować radziecką myśl polityczną.

Biografowie Putina piszą, że nigdy nie pozbył się on sentymentu do ZSRR, a Rosję traktował jako następczynię Kraju Rad, która powinna wrócić na należne jej miejsce (czytaj: ponownie zjednoczyć byłe radzieckie republiki), a swoją strefę wpływów rozciągnąć najlepiej na wszystkie byłe demoludy.

Przy czym początkowo wcale nie chodziło o podbój militarny w przypadku oporu. Początkowo Rosja w coraz większym stopniu uzależniała gazowo i paliwowo swoich sąsiadów. Zresztą wykorzystywała tu otrzymane w spadku po ZSRR możliwości. W końcu mogła zachęcić do współpracy, proponując sprzedaż węglowodorów po korzystnych cenach.

Z drugiej strony dostawy mogły zostać gwałtownie wstrzymane. Mogła się zdarzyć „awaria”, tak jak w przypadku ropociągu do Możejek, czy też można było oskarżyć kraj tranzytowy, jak np. w 2009 roku Ukrainę, o kradzież gazu. Efektem tego był możliwy rosyjski dyktat. Warto dodać, że kryzys gazowy 2009 roku – mimo że pokazał, iż Rosja może stosować surowce jako narzędzie polityczne – niewielu dał do myślenia.

A jest to o tyle zdumiewające, że Kreml w swojej doktrynie oficjalnie zapowiedział, że może użyć ropy i gazu (wstrzymania dostaw) jako broni.

Baltic Pipe daje zyski samym swoim istnieniem i możliwościami, które oferuje

Zresztą jedną z klęsk po 1989 roku było to, że naszemu krajowi szybciej nie udało się wybudować połączenia gazowego z Norwegią. Początkowo na przeszkodzie stały względy finansowe. Pomysł budowy gazociągu – o niewielkiej przepustowości, rocznie miliard m sześc. – był już znany na początku lat 90. XX w. Jednak do inwestycji nie doszło z powodu braku pieniędzy.

Dużo bardziej były zaawansowane prace rządu AWS. Właściwie wszystko zostało już podpisane, tyle że nastąpiła zmiana polityczna, a lewica Leszka Millera do budowy gazociągu nie była już chętna.

W mojej opinii to jeden z największych, a być może największy błąd w polityce gospodarczej Polski po 1989 roku.

Skutki tej decyzji były bowiem długofalowe i niezwykle kosztowne. Polska straciła szansę na choćby częściowe uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. A ta to wykorzystała – przez 1,5 dekady Rosja sprzedawała gaz Polsce po wysokich, często zawyżanych cenach. Ile na tym straciliśmy? Z pewnością miliardy i to nie złotówek, lecz dolarów.

Po prostu Moskwa, zdając sobie sprawę z tego, że nie mamy alternatywnych źródeł dostaw gazu, zmusiła nas do przepłacania za niego. Choć dokładne kwoty oficjalnie nie padły, to znane są dane mówiące, że gdy my za 1 tys. m sześc. płaciliśmy ponad 400 dol., to w tym samym czasie Francja – kupująca mniej rosyjskiego gazu i mająca do jego źródeł dużo dalej – płaciła tylko połowę tej ceny.

Różnica była taka, iż Paryż na rosyjski gaz nie był zdany, a Warszawa tak. I żadnym pocieszeniem nie jest to, że jeszcze więcej płaciła Litwa.

Pierwszym krokiem do zmiany tej sytuacji było wybudowanie gazoportu. Baltic Pipe jest naturalnym dopełnieniem terminala i całkowicie zmienia naszą sytuację. Oczywiście malkontenci napiszą, że Baltic Pipe jest zbyt mały, aby zapewnić pokrycie całych potrzeb gazowych Polski. Tylko że od początku miał on być elementem infrastruktury zabezpieczającej dostawy gazu, a nie pełnić funkcję jego jedynego źródła.

Obecna sytuacja geopolityczna jeszcze bardziej podnosi rangę Baltic Pipe

Choć Baltic Pipe zacznie tłoczyć gaz od 1 października, to potrzeba tej inwestycji już została pozytywnie zweryfikowana. Napaść Rosji 24 lutego na Ukrainę doprowadziła do całkowitego przetasowania europejskiego rynku gazu.

Stało się to, co zapowiadała Rosja, a czego część krajów Unii Europejskiej – z Niemcami na czele – nie chciało słyszeć. Kreml, chcąc wymusić zniesienie sankcji na Moskwę po agresji na Kijów, użył broni gazowej. Najpierw groził, a później nakazał Gazpromowi zerwać kontrakty na dostawy gazu do Bułgarii, Polski, Danii, Finlandii i niektórych odbiorców z Holandii i Niemiec.

Następnie całkowicie wstrzymał pracę Nord Streamu, obarczając za to odpowiedzialnością Niemców.

W tej sytuacji Baltic Pipe razem z gazoportem stały się właściwie jedynym funkcjonującym, bezpośrednim połączeniem Polski ze źródłami gazu.

W praktyce dopełnia on system umożliwiający zaopatrzenie Polski w gaz. Oczywiście pojawiają się głosy krytyki, że będzie to drogi gaz. Tyle że obecnie taniego gazu już nie ma, a nawet drogi jest tańszy niż jego brak.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.