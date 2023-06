Nie jest zbyt długi, ani nie ma wyjątkowej przepustowości, ale ten rurociąg może wkrótce zmienić światowy układ sił w gazowym biznesie. Oto gazociąg ze złoża Vaca Muerta.

Argentyna z importera LNG może być jego eksporterem.

Inwestycja była planowana już dekadę temu, brakowało jednak pieniędzy.

Argentyna liczy na wielkie oszczędności po uruchomieniu gazociągu.

W Argentynie rozpoczęło się napełnianie gazociągu, którym surowiec popłynie z Patagonii do miasta Salliquelo (w pobliżu stolicy) i wkrótce do kolejnych argentyńskich miast. Sam proces napełniania potrwa 20 dni i może wpłynąć na cały światowy biznes gazowy.

Ogromne zasoby wciąż prawie nie eksploatowane

Budowa gazociągu związana jest z rozwojem wydobycia ze złoża Vaca Muerta (martwa krowa). To gigantyczne, niekonwencjonalne złoże surowca, może według różnych szacunków zawierać od 2 do nawet 10 bilionów metrów sześciennych. Gaz znajduje się na głębokości od 30 do 1200 metrów.

Jeśli przyjąć maksymalny poziom zasobów złoża, to Argentyna znalazłaby się w pierwszej dziesiątce państw o największych zasobach gazu ziemnego. Jednak nawet i 2 bln m3 robi wrażenie. To zapotrzebowanie na gaz naszego kraju na ponad wiek.

Co więcej, tereny wokół już odkrytego złoża nadal są bardzo słabo zbadane, a to daje szanse na kolejne odkrycia, zwłaszcza że budowa geologiczna jest podobna.

Problem jednak w tym, że złoże znajduje się w głębi Patagonii. Co prawda względnie blisko jest chilijskie wybrzeże Oceanu Spokojnego, ale na przeszkodzie stoją Andy.

Pierwsze zyski z nowego gazociągu już w tym roku

Uruchomienie pierwszego etapu gazociągu - o długości 573 km - ma duże znaczenie dla Argentyny. Rurociąg nazwany imieniem byłego prezydenta Nestora Kirchnera już w tym roku, według szacunków Buenos Aires, pozwoli zaoszczędzić krajowi 1,7 mld dol. na zakupach surowca.

W przyszłym roku, kiedy to rurociąg będzie miał już pełnię zdolności przesyłowych (ponad 10 mld m3 gazu rocznie), oszczędności wyniosą cztery miliardy dolarów.

Jednak to nie wszystko - nowy gazociąg zmieni mapę energetyczną całego kontynentu. Po pierwsze umożliwi rezygnacje z zakupów LNG przez Argentynę. Po rozbudowie gazociągu o nowe tłocznie, by zwiększyć przepustowość, i budowie kolejnego odcinka, gazociąg ma także zasilać odbiorców w Brazylii. W końcu po dalszej rozbudowie umożliwi na rozpoczęcie eksportu LNG przez Argentynę.

Tym samym może powtórzyć się niedawna sytuacja ze Stanów Zjednoczonych, które z importera gazu, po odkryciach gazonośnych łupków przeistoczyły się w największego na świecie eksportera surowca.

Czy taki scenariusz jest możliwy w przypadku Argentyny? Kraj jest raz po raz targany kryzysami finansowymi. One także wpływały na niemożność budowy gazociągu. Jednak jego powstanie może być pierwszym sygnałem, że Argentyna może za kilka lat stać się światowy rozgrywającym w LNG. Po Według ekspertów pojawią się nowe zasoby gotówki umożliwiające rozpędzenie eksploatacji złoża Vaca Muerta.