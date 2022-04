Rusza kluczowe dla Polski połączenie gazowe

W niedzielę ruszy przesył gazu gazociągiem GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania). Choć od początku znaczenie tego rurociągu było nieco większe niż zwykłego interkonektora, to obecnie to połączenie w kontekście wstrzymania dostaw gazu przez Rosjan jest dla nas jednym z najważniejszych.

GIPL to intekonektor, którego znaczenie jest większe niż tego typu połączeń.

Gazociąg zwiększa bezpieczeństwo gazowe Polski i Litwy.

Znacznie GIPL jeszcze wzrosło po zerwaniu umowy gazowej przez Gazprom.

Pod nazwą GIPL kryje się gazowy interkonektor łączący Polskę i Litwę. Długość gazociągu to 508 km. Z tego po naszej stronie są 343 km, a po litewskiej 165. Przepustowość połączenia to około 2,4 mld m3 gazu w kierunku litewskim i niespełna 2 mld m3 do Polski.

Nie tylko interkonektor

Waga tego konkretnego gazociągu Gaz-Systemu polega na tym, że oprócz pokonania granicy i połączenia systemów gazowych obu krajów, łączy Litwę (także poprzez inne gazociągi) z terminalem gazowym w Świnoujściu. Nas natomiast poprzez system gazowy Litwy, z pływającym terminalem gazowy w litewskiej Kłajpedzie.

Nic więc dziwnego, że połączenie międzysystemowe Polska-Litwa jest postrzegane przez Komisję Europejską jako infrastruktura przyczyniająca się do integrowania europejskiego systemu gazowniczego i kształtowania zliberalizowanego rynku gazu w północno-wschodniej części Europy.

Z początku celem projektu była budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, umożliwiając zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów bałtyckich. Teraz gazociąg ma jeszcze większe znacznie. Pozwala bowiem na uzupełnianie ewentualnych niedoborów surowca na którymś z rynków.

Jest także dodatkowym bezpiecznikiem w przypadku, gdyby któryś z dwóch wymienionych już terminali doznał awarii.

Rosjanie krytykowali

Co ciekawe, dwa lata temu, gdy budowa gazociągu się rozpoczynała media rosyjskie dość sceptycznie podchodziły do tej idei, tłumacząc że oba państwa mają przecież pewne dostawy gazu z Rosji, a sam gazociąg jest zbędny.

Jednak dziś uruchomienie gazociągu poprawia bezpieczeństwo gazowe obu sąsiadujących ze sobą państw.

Co więcej, po tym, jak Rosja bez powodu zerwała kontrakt i wstrzymała dostawy surowca do obu państw (a także Bułgarii) GIPL stanie się istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa gazowego obu krajów.

Oczywiście to niejedyna zaleta inwestycji. Gazociąg przyczyni się także do eliminacji tzw. „wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku.