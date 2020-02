Rusza rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Porr zdobył pierwszy kontrakt

W poniedziałek (24 lutego) zostanie podpisana pierwsza z umów, dotyczących rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu. Kontrakt, który obejmuje rozbudowę instalacji regazyfikacyjnej, pozyskało konsorcjum spółek Porr oraz TGE Gas Engineering. Z informacji WNP.PL wynika, że jego wartość wyniesie ok. 110 mln zł.

Część morska

Środowiskowe zgody

Terminal do rozbudowy

- Proces przetargowy zakłada etap prekwalifikacji oferentów, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. „krótką listę” oraz podpisanie umowy z wybranym wykonawcą do końca 2019 r. - zapowiadało wcześniej Polskie LNG.- Osiągnięcie przepustowości 7,5 mld Nm3 rocznie planowane jest na 2021 r. Pozostałe dwa projekty w założeniu mają zostać ukończone w drugim kwartale 2023 r. Program Rozbudowy Terminalu LNG zakłada realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” - informowano.Na początku stycznia 2019 r. Polskie LNG ogłosiło przetarg na część morską przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nowe nabrzeże będzie realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.Według informacji WNP.PL wśród podmiotów, które przeszły prekwalifikacje na zadanie, znajdują się:1. Konsorcjum: Porr, TGE Gas Engineering2. Konsorcjum: Acciona Industrial, Mostostal Warszawa3. J&P-Avax4. Konsorcjum: Warbud, Vinci Construction Grands Projets, Entrepose Contracting5. Konsorcjum: Rover Infrastruktura, Rover Maritime, Cobra Instalaciones y ServiciosO udział w tym postępowaniu ubiegało się jeszcze konsorcjum konsorcjum spółek N.V. Besix, NDI SA, NDI sp. z o.o.- Proces przetargowy zakłada etap prekwalifikacji oferentów, złożenie ofert wstępnych, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. „krótką listę”, złożenie ofert ostatecznych, ich ocenę i wybór wykonawcy. Projekt w założeniu ma zostać ukończony w drugim kwartale 2023 r. - informowało wcześniej Polskie LNG.Nowe nabrzeże zapewni dodatkowe funkcjonalności terminalowi: umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i możliwość bunkrowania.- Są to bardzo ważne usługi, wpisujące się w rozwój infrastruktury tzw. „Małego LNG”. Dzięki nim Terminal LNG w Świnoujściu odpowie na rosnące zapotrzebowanie rynku a także stanowi odpowiedź na szereg europejskich regulacji w szczególności przepisów klimatycznych i środowiskowych, które wymuszają transformację w kierunku paliw niskoemisyjnych - podkreślano.Pod koniec stycznia 2019 r. Polskie LNG informowało, że uzyskało komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG.Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny, a wydane przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).- Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku - podkreślało Polskie LNG.- Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie - wskazało.W kwietniu 2019 r. podpisano w Świnoujściu umowę w sprawie dofinansowania ze środków unijnych rozbudowy terminala LNG.Właściciel i operator instalacji, czyli Polskie LNG, może ubiegać się o zwrot nakładów do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. Wedle rządowych deklaracji dofinansowanie z funduszy UE pokryje około 2/3 planowanych kosztów całej inwestycji.Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał też specustawę o terminalu LNG w Świnoujściu. Nowela przewiduje uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych przy budowie największych gazociągów sieci dystrybucyjnej gazu.Specustawa zakłada uproszczenie i w efekcie przyspieszenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Nowym regulacjom będą podlegać m.in. gazociągi dystrybucyjne wysokiego ciśnienia o łącznej długości 577 km.Ustawa wymienia dziewięć takich projektów, których budowę planuje największy dystrybutor gazu - Polska Spółka Gazownictwa. Są to gazociągi: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź, Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dodatkowo, pod specustawę podlegają budowy przyłączy gazowych do Ciepłowni Kawęczyn i Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.Usprawnienie "procesu budowy kluczowej infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączy do wytwórców energii elektrycznej" ma pozwolić na "bezpieczną realizację dostaw paliwa gazowego pochodzącego z terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu do jak najszerszej grupy odbiorców końcowych, w tym gospodarstw domowych".Specustawą objęta jest też budowa przyłączy lub połączeń z siecią przesyłową gazu przez wytwórców energii elektrycznej lub ciepła w gazowej jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji.