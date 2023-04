Rusza wspólna europejska platforma gazowa, wkrótce handel innymi surowcami

Dziś przeprowadzono testy wspólnej platformy zakupu i handlu gazem. Normalną działalność rozpocznie 2 maja - powiedział na sesji "Odporna gospodarka Europy" podczas EEC w Katowicach wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic.

Komisja Europejska powinna zapewnić konkurencyjność unijnym firmom.

Bez taniej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł nie da się planować rozwoju.

Platforma zakupu i handlu gazem ma zapewnić niższe ceny surowca w perspektywie najbliższych lat.

Wspólna platforma gazowa rozpocznie swoją działalność już 2 maja.

Wojna na Ukrainie od kilku miesięcy w sposób bezpośredni wpływa na sytuację europejskich przedsiębiorstw. To za sprawą rosyjskiej agresji wszystkie państwa w ciągu minionego roku doświadczyły wysokich cen surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego i energii elektrycznej. Na tę sytuację nałożyła się sytuacja w Chinach, wojna celna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, inflacja i zagrożenia związane z przerwaniem łańcuchów dostaw.

Unia Europejska z dużym niepokojem patrzy na działania amerykańskiej administracji, która w ramach inicjatyw pobudzających gospodarkę po okresie pandemii i ograniczających inflację wprowadziła pakiet stymulujący inwestycje na niespotykaną skalę. To wpływa w sposób bezpośredni na unijne firmy, które podejmują decyzje o lokowaniu w Stanach Zjednoczonych nowych inwestycji.

W przyszłym tygodniu rozpocznie swoją działalność unijna platforma gazowa

- Dziś przeprowadziliśmy pierwszą testową operację związaną z transakcją zakupu gazu na wspólnej unijnej platformie gazowej. Drugiego maja rozpoczynamy normalną aktywność. Z tej platformy będą mogły korzystać podmioty z państw unijnych, w tym także polskie. Dla naszego wewnętrznego rynku to bardzo ważny moment. Później może to dotyczyć także wodoru i innych surowców - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maros Sefcovic.

Maros Sefcovic dodał, że europejski przemysł musi być odporny i konkurencyjny. Produkcja powinna pozostać w Europie. Jednak aby tak się stało, konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym przede wszystkim stabilne dostawy energii elektrycznej po dobrych cenach. Musimy przejść na odnawialne źródła energii i mamy jako Unia Europejska plan, aby w większym stopniu korzystać z tej energii.

Komisja Europejska przygotowała pakiet poprawy konkurencyjności, który niebawem zostanie publicznie przedstawiony. Jego najważniejsze założenia dotyczą przyspieszenia projektów energetycznych i usuwania barier administracyjnych. Zwiększona ma zostać pula finansowania publicznego w celu zachęcenia prywatnego sektora do współfinansowania tych inwestycji.

Unijny Fundusz Solidarności ma wspierać inwestycje przeznaczone na badania i naukę

Unijny Fundusz Solidarności w dużo większym stopniu będzie przeznaczał środki na badania i naukę, a Europejski Bank Inwestycyjny dodatkowo ma wspierać inwestycje w sektorach, które zostaną uznane za strategiczne.

Unia Europejska prowadzi rozmowy na temat umów o wolnym handlu z Chile, Nową Zelandią i Meksykiem, zamierza rozpocząć negocjacje z Australią i Kenią. To wszystko po to, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do rynków surowcowych, które mogą być pomocne dla europejskiego przemysłu.