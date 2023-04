Rusza wspólna platforma gazowa UE. Mogą na tym skorzystać polskie firmy

Komisja Europejska zainicjowała we wtorek po raz pierwszy proces rejestracji zapotrzebowania na zakup gazu przez europejskie firmy za pośrednictwem mechanizmu AggregateEU. Jest to element przygotowania do wspólnych zakupów gazu na poziomie UE.

2 maja drugiego maja rusza wspólna platforma gazowa. Spodziewam się, że w tym dniu zostanie zawarta pierwsza transakcja. Mogą na tym skorzystać polskie firmy kupujące gaz - poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Maroš Šefčovič.

"Zarejestrowane firmy mają tylko tydzień (termin upływa 2 maja), aby odpowiedzieć na pierwsze zaproszenie do agregacji zapotrzebowania. Po zebraniu zgłoszeń od poszczególnych firm wymagane ilości zostaną zsumowane i wystawione do przetargu na rynku światowym" - napisano w komnikacie opublikowanym przez KE.

"Kiedy łączny popyt europejski w ramach mechanizmu AggregateEU znajdzie pokrycie w ofertach międzynarodowych dostawców gazu, uczestniczące w nim firmy przystąpią do negocjacji z dostawcami w sprawie warunków zakupu i dostawy gazu. Komisja nie będzie pełnić żadnej roli w tych negocjacjach. Oczekuje się, że pierwsze umowy zakupu zostaną zawarte przed początkiem lata" - głosi komunikat.

Kolejne przetargi będą się odbywać regularnie co dwa miesiące przez następne 12 miesięcy. Możliwość przystąpienia do mechanizmu AggregateEU pozostaje otwarta. Do tej pory zarejestrowało się w nim 76 firm, a inne są w trakcie rejestracji.

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do uczestnictwa w agregacji zapotrzebowania w skali odpowiadającej co najmniej 15 proc. ich docelowego poziomu zapasów magazynowych gazu, co stanowi około 13,5 mld metrów sześciennych tego surowca rocznie.

Cele w zakresie magazynowania i wspólnych zakupów gazu zostały uzgodnione w 2022 roku jako środki nadzwyczajne w reakcji na traktowanie przez Rosję dostaw energii jako broni oraz na bezprecedensowy wzrost cen energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.