Ruszyły konsultacje rynkowe ws. terminala LNG w Świnoujściu

W związku z programem rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu, rozpoczęły się rynkowe konsultacje dotyczące regulaminu procedury udostępnienia tego terminalu - poinformowało w środę Polskie LNG S.A. Uczestnicy rynku mogą przesyłać do spółki uwagi i pytania.

"Celem Procedury Udostępnienia Terminalu LNG 2020 jest wiążące potwierdzenie zapotrzebowania rynku na usługi podstawowe w zakresie usług regazyfikacji jak również usługi dodatkowe, a także zapewnienie dostępu do rozbudowywanej infrastruktury na równoprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku paliw gazowych" - podała spółka Polskie LNG, która jest operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Dodała, że w ramach konsultacji uczestnicy rynku mogą przesyłać do spółki pisemne uwagi i pytania dotyczące Procedury Udostępnienia Terminala LNG w Świnoujściu 2020 do Polskiego LNG SA.

Podano, że po zakończeniu konsultacji spółka przeprowadzi ocenę oraz podsumuje zebrane uwagi i odpowiednio skoryguje Regulamin Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 r.

Zainteresowani uczestnicy rynku mogą zgłaszać uwag i komentarze najpóźniej do 6 marca 2020 r.

W poniedziałek spółka Polskie LNG podpisała umowę na zaprojektowanie i montaż dodatkowych regazyfikatorów w terminala LNG w Świnoujściu. To element projektu zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych gazoportu.

Wykonawcą projektu rozbudowy baterii regazyfikatorów SCV (Submerged Combustion Vaporiser) zostało konsorcjum PORR i TGE Gas Engineering. Umowa obejmuje zaprojektowanie i montaż regazyfikatorów i pomp kriogenicznych. Wartości kontraktu nie podano. To element rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych gazoportu z 5 do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. Umowę na dostawę samych jednostek SCV Polskie LNG - spółka córka operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu - podpisało w październiku 2019 r. z firmą Selas-Linde.

Regazyfikatory to urządzenia do przeprowadzania gazu ziemnego ze stanu skroplonego do gazowego, w którym może zostać wtłoczony do sieci gazociągów przesyłowych.

Program rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu zakłada zwiększenie mocy regazyfikacyjnych, budowę nowego, drugiego nabrzeża dla metanowców, budowę trzeciego zbiornika na LNG oraz bocznicy kolejowej z urządzeniami do załadunku skroplonego gazu na cysterny i kontenery kolejowe.