Rynek gazu: ważne inwestycje z myślą o przyszłości

Budowa gazociągu Baltic Pipe oraz rozbudowa gazoportu to niezwykle istotne, choć nie jedyne inwestycje w polskim systemie gazowniczym - wskazywano podczas sesji „Rynek gazu w Europie i w Polsce” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak zaznaczył Janusz Steinhoff, firma Gaz-System wykazała się sprawnością przy realizacji inwestycji. To bardzo istotne, gdyż - Nie będzie nigdy konkurencyjnego rynku bez transgranicznych połączeń o dużej przepustowości. Dotyczy to również rynku energii elektrycznej - podkreślił Janusz Steinhoff.Z kolei Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu) wskazała, że w przypadku gazu mamy do czynienia z rozbudowaną infrastrukturą rynkową i przesyłową.Zobacz także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu W sesji „Rynek gazu w Europie i w Polsce” uczestniczyli: Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu); Janusz Steinhoff, przewodniczący rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001; Artur Zawartko, wiceprezes zarządu spółki Gaz-System; Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii.