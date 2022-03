Sądny dzień w europejskim gazie. Rosja straszy i usiłuje skłócić Europę

Teoretycznie dzisiaj jest ostatni dzień, w którym Rosja chce przyjmować zapłatę za gaz w dolarach i euro. Od piątku kontrakty miałyby być rozliczane w rublach. Byłaby to rewolucja, która nie tylko wzmocniłaby rosyjską walutę, ale także pozwoliła częściowo uniknąć sankcji. Wszystko zależy od stanowiska Niemiec.

Gazprom jako centrum handlu gazem. "Chcemy zrozumieć procedurę"

Służby prasowe Kremla informowały wcześniej, że prezydent Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec Olaf Scholz uzgodnili, że przejście na płacenie za rosyjski gaz w rublach będzie przedmiotem dalszej dyskusji ekspertów z obu krajów.Już to powinno budzić zaniepokojenie. Samo podjęcie tematu wydaje się niebezpieczne. Inna sprawa, czy komentarze płynące z Moskwy można uznać za prawdziwe. Należy pamiętać, że Rosji zależy przecież, aby jednolity front się nie utrzymał i każda metoda skłócenia przeciwników Rosji może być dobra - także wykorzystanie medialnego chaosu, czy dezinformacja.Jak według Rosji miałby się odbywać handel gazem? Kluczowym elementem układanki miałby być Gazprombank. Zagraniczni klienci mieliby tam wpłacać twardą walutę. Ta byłaby następnie przeliczana na ruble, którymi byłyby regulowane należności za gaz.Udział finansowego ramienia Gazpromu jest kluczowy ze względu na to, że nie podlega on sankcjom.Niemcy twierdzą, że propozycja ta nie zyskała ich akceptacji, a poprosili jedynie o informacje pisemne w celu lepszego zrozumienia procedury. - Porozumienie G7 pozostaje w mocy: dostawy energii opłacane są wyłącznie w euro lub dolarach. Jak wskazano w umowach - zapewnił Berlin.Na razie nie wiadomo, co wydarzy się, jeśli odbiorcy gazu nie zgodzą się na zaproponowane przez Rosjan warunki płatności. Teoretycznie jest możliwe wypowiedzenie umów. Jednak nie jest to procedura szybka ani łatwe.Co prawda przedstawiciele Dumy twierdzą, że w przypadku braku pozytywnej decyzji odbiorcy należy zakręcić kurki, co, owszem, spowodowałoby gigantyczne problemy w Unii, ale z drugiej do reszty zrujnowałoby reputację Rosji. Co więcej, mogłoby zadziałać jako dodatkowy, niezwykle silny impuls przyspieszający europejską "derusyfikację" importu węglowodorów.