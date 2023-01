Sąsiad Rosji chce szerokiej współpracy gazowej z Europą

W wywiadzie z azerskimi stacjami telewizyjnymi prezydent tego kraju Ilham Alijew nie ukrywa, że gazowa współpraca z Europą jest dla republiki bardzo ważna. Konieczna jest także rozbudowa infrastruktury przesyłowej.

Azerbejdżan był ważny jako dostawca gazu do Europy, po agresji Rosji na Ukrainę jest jeszcze ważniejszy.

Pozycję Baku wzmacniają duże zasoby surowców.

Władze kraju chcą współpracować z Europą, bo oznacza to także korzyści dla samego Azerbejdżanu.

Niedawno o gazowej umowie z Turcją informowała Bułgaria. Południe Europy coraz szybciej odchodzi od gazu z Rosji. W gazowej układance coraz większe znaczenie ma Azerbejdżan. W ciągu dwóch ostatnich lat kraj ten wyeksportował ponad 19,4 mld m sześc. gazu do Europy za pośrednictwem gazociągu TAP.

Na plus Baku działa wysoka biznesowa wiarygodność Azerbejdżanu

Baku stało się celem wizyty licznych zachodnioeuropejskich polityków. Wśród nich była m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- To znaczące wydarzenie w rozwoju sektora naftowo-gazowego Azerbejdżanu. Oczywiście wizyta przewodniczącej Komisji Europejskiej świadczy o tym, że Komisja Europejska i osobiście pani Ursula von der Leyen poświęcają temu zagadnieniu uwagę - stwierdził prezydent Ilham Alijew.

- W ostatnich latach sprawy bezpieczeństwa energetycznego znalazły się w centrum globalnej agendy. Kwestia ta zawsze była na porządku dziennym organizacji międzynarodowych i najbardziej wpływowych forów międzynarodowych. Sposób, w jaki Azerbejdżan realizuje swoje projekty w przemyśle naftowym i gazowym, konsekwentnie zapewnia nam wielki szacunek naszych partnerów - dodał prezydent Azerbejdżanu.

Jak zaznacza azerski przywódca: po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej inne kwestie mogły przyćmić kwestie bezpieczeństwa energetycznego i stać się priorytetem w programie Europy.

Zarazem podkreśla, że znacznie wzrosło zainteresowanie surowcami energetycznymi Azerbejdżanu.

- Baku sprzyjała opinia, że Azerbejdżan jest wiarygodnym partnerem dla wielu krajów, w tym krajów należących do Unii Europejskiej. Możliwości Azerbejdżanu wzrosły, a my z powodzeniem wykonywaliśmy naszą pracę w domu i zmierzaliśmy w kierunku bardziej dochodowych rynków - podkreśla polityk.

- Oczywiście po uruchomieniu Południowego Korytarza Gazowego rozpoczęliśmy także eksport gazu do krajów Unii Europejskiej. Wzięliśmy pod uwagę fakt, że spodziewamy się dodatkowej produkcji zarówno ze złoża Szach Deniz, jak i z innych złóż. Na przykład, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dotyczy to także złoża Absheron - dodaje prezydent Alijew.

Zasoby na dekady, a wciąż przybywa nowych złóż gazu

Silną pozycję na rynku gazu Azerbejdżan zawdzięcza dużym zasobom surowca.

- Potwierdzone rezerwy Azerbejdżanu są dobrze znane. Wielokrotnie podawałem tę liczbę - 2,6 bln m sześc., ale jestem pewien, że będzie to znacznie więcej. Doświadczenie w eksploatacji pól naftowych podpowiada nam, że wraz z kontynuacją odwiertów wielkość rezerw okazuje się większa, niż wskazywały początkowe szacunki - wyjaśnia prezydent.

Jak dodaje, złoża Azerbejdżanu będą dostarczać gaz na rynki międzynarodowe przez co najmniej kolejne 100 lat, czyli wraz z rozwojem technologii zwiększą się możliwości wydobycia.

- Dlatego 2,6 biliona metrów sześciennych to potwierdzony minimalny wolumen naszego potencjału. Biorąc pod uwagę budowę wszystkich gazociągów, dążymy do zwiększenia dostaw z Unią Europejską. Ale żeby to zrobić, musimy oczywiście inwestować w produkcję, ponieważ istniejące gazociągi wymagają rozbudowy. Rurociągi TANAP (gazociąg przez Turcję) i TAP (gazociąg poprzez Adriatyk) są przystosowane do zakontraktowanych przez nas wolumenów i nie braliśmy pod uwagę potrzeby podwojenia dostaw do Europy w tak krótkim czasie. Innymi słowy, dokument podpisany z panią Ursulą von der Leyen dotyczy właśnie tej sprawy [memorandum dotyczy współpracy gazowej z UE i możliwości zwiększenia eksportu gazu - przyp. aut.] - dodaje Alijew.

- Dzięki temu stajemy się poważnym podmiotem na rynku gazu, w tym europejskim. Myślimy już o podwojeniu przepustowości TANAP i TAP. Oczywiście konsultujemy to z naszymi partnerami. Jeśli chodzi o projekt TANAP, to tutaj sprawa jest prosta, bo jesteśmy głównym uczestnikiem i udziałowcem w tym przedsięwzięciu i główny ciężar finansowy spada na nas - tłumaczy polityk.

- Nasz udział w projekcie TAP to 20 proc., więc nad osiągnięciem konsensusu będziemy musieli więcej popracować. Zawsze podchodziliśmy do projektów naftowych i gazowych strategicznie, ponieważ rozumieliśmy, że jeśli gazociągi i ropociągi nie zostaną zrealizowane, pozostaniemy w nieco zamkniętej przestrzeni z naszymi zasobami - zapewnia przywódca Azerbejdżanu.