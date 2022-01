Sejm zdecydował ws. cen gazu. Tusk: nie będzie ciepłej wody w kranie

Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, w tym te rozszerzające katalog podmiotów, które mogłyby korzystać z niższych taryf gazowych.

Sejm odrzucił najważniejsze zmiany do ustawy o ochronie odbiorców gazu. Chodzi o poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami.

Nie będzie ciepłej wody w kranie. PiS odrzucił poprawki Senatu, które miały chronić małe i średnie przedsiębiorstwa przed drastycznymi podwyżkami cen gazu - skrytykował decyzję Sejmu lider PO Donald Tusk.

Do słów byłego premiera odniósł się wicepremier Jacek Sasin. - Najbardziej gorliwy posłaniec brukselskich elit namawia do łamania unijnego prawa, bo tym byłoby przyjęcie tych postulatów. Paradna dwulicowość - napisał.

Sejm odrzucił najważniejsze zmiany, zaproponowane przez Senat do ustawy o ochronie odbiorców gazu. Chodzi o poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami, m.in. o mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Posłowie przyjęli jedynie poprawki legislacyjno-redakcyjne.



Głosowano też nad poprawkami Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT: do zera na żywność, nawozy i gaz; do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Podczas głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki bezwzględną większością głosów.



Po tym, jak Sejm odrzucił senackie poprawki, trafi ona teraz do podpisu prezydenta.



📌#Sejm zakończył rozpatrywanie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.



🔹Ustawa obniża stawki #VAT m. in. na żywność, paliwa silnikowe, nawozy i środki ochrony roślin, gaz ziemny oraz energię elektryczną i cieplną.#tarczaantyinflacyjna pic.twitter.com/IfyxXnlmI0 — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) January 26, 2022

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa URE taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni wymienieni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne i spółdzielnie socjalne w zakresie ich podstawowej działalności. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki i realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej.

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie zostaną objęte taryfami. Zarządcy mają składać oświadczenia, w których deklarują, jaką część kupowanego przez nich gazu trafia na cele inne niż mieszkaniowe. Część ta będzie wyłączona z taryfowania.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.