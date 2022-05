Sempra Infrastructure patrzy na Polskę jako na lidera zmian

Kiedy pomyślimy o tym, co obecnie dzieje się obecnie na świecie, patrzymy na Polskę jako na lidera zmian – powiedział w poniedziałek podczas konferencji Gazterm w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie) prezes zarządu Sempra Infrastructure Dan Brouillette.

PGNiG zawarło w poniedziałek porozumienie w sprawie możliwości podpisania umowy długoterminowej na dostawy 3 mln ton LNG rocznie, czyli około 4,05 mld m sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji, od Sempra Infrastructure.

Prezes zarządu tej firmy Dan Brouillette wskazał, że znajdujemy się w "zwrotnym punkcie".

"Wszyscy jesteśmy świadomi tego, co przyczynia się do tej kwestii - nadal zbyt niska wydajność źródeł odnawialnych, ogromny popyt i niskie zasoby - wszystko to wynika z ogromnego wzrostu cen, również w obliczu inwazji Rosji w Ukrainie" - powiedział w prezes zarządu Sempra Infrastructure Dan Brouillette.

Podkreślił, że "są to czasy, które stawiają ogromne wyzwania", wskazując, że Polska przez lata borykała się z wyzwaniami. "Od czasów drugiej wojny światowej przez okres komunizmu Polska zawsze walczyła o wolność".

"I kiedy pomyślimy o tym, co obecnie dzieje się na świecie, patrzymy na Polskę jako na lidera zmian" - powiedział prezes amerykańskiej firmy.

Kontrakt z Sempra Infrastructure obowiązywałby przez 20 lat, a pierwsze dostawy LNG spodziewane są nie wcześniej niż w 2027 roku.

"Ten gaz powiązany jest z dwiema instalacjami - (Cameron) w Luizjanie i Port Arthur w Teksasie. Będą to dwie największe instalacje skraplania gazu w Stanach Zjednoczonych. Będziemy budować maksymalny potencjał produkcyjny 6,75 mln ton gazu rocznie. Rozbudowa tych instalacji będzie się przyczyniała do zwiększania się tego potencjału" - powiedział Brouillette.

Dodał, że są już wstępne kontrakty na wolumeny gazu, a działania i rozmowy z odbiorcami są realizowane "bardzo szybko". Zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych jest "mnóstwo gazu ziemnego", wystarczająco, aby pokryć zapotrzebowanie w tym kraju i w różnych częściach świata. Zwrócił uwagę, że eksport LNG do Europy znacznie zwiększył się od 2021 r.

"Bardzo wyraźnie opowiadamy się za partnerstwem z PGNiG tak, aby gaz ziemny docierał do waszych portów, abyśmy wspólnie mogli rozwijać technologię wodorową w najbliższych latach" - dodał.