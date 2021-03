Senator Demokratów naciska na Biały Dom w sprawie blokowania Nord Stream 2

Reprezentujący Demokratów szef senackiej komisji spraw zagranicznych senator Bob Menendez wezwał we wtorek (9 marca) administrację Joe Bidena do "przyśpieszenia wysiłków" w sprawie dodatkowych sankcji na podmioty zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2.

Bob Menendez zapewnił podczas wtorkowej telekonferencji z dziennikarzami, że amerykański rząd "pracuje nad sprawą sankcji". Przyznawszy, że nowa administracja działa dopiero niecałe dwa miesiące, wezwał ją jednocześnie do "przyśpieszenia wysiłków" w sprawie Nord Stream 2.

Rząd Joe Bidena krytykowany jest na Kapitolu po lutowym raporcie Departamentu Stanu i decyzji, by nie obejmować sankcjami firm europejskich zaangażowanych w gazociąg z Rosji do Niemiec. Urzędnicy bronią się, że potrzebują więcej czasu, by zebrać dowody na udział tych firm w budowie i sugerują, że sankcje są kwestią czasu.

Republikanie obawiają się jednak, że Waszyngton może podjąć działania zbyt późno, by skutecznie zapobiec ukończeniu budowy. Niepokoją się także doniesieniami mediów, że Waszyngton gotów jest zawrzeć z Berlinem polityczne porozumienie umożliwiające dokończenia rurociągu, przed czym grupa parlamentarzystów GOP ostrzegła w liście sekretarza stanu Antony'ego Blinkena.

Do takiego potencjalnego kroku krytycznie odnosi się także Menendez. Jego zdaniem wola naprawy stosunków z Niemcami, które były napięte podczas kadencji byłego prezydenta Donalda Trumpa, nie powinna skutkować łagodniejszą polityką USA wobec rurociągu.

Republikanie w Kongresie nalegają na natychmiastowe wprowadzenie dodatkowych sankcji na kilkanaście podmiotów zaangażowanych w budowę, w tym - na statki i porty. Ich zdaniem Kongres USA wyposażył do takiego kroku administrację w odpowiedni zestaw narzędzi prawnych.