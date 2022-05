Serbia kupi gaz od Gazpromu najtaniej w Europie

W zamian za liczne wyrazy poparcia jakie Belgrad udzielił w ostatnich miesiącach Moskwie, Serbia będzie kupowała od Rosji gaz najtaniej w Europie. W ten sposób Gazprom nagradza polityczne poparcie bałkańskiemu państwu.

Belgrad za rosyjski gaz będzie płacił 3-4 razy taniej niż wynoszą ceny rynkowe.

Atrakcyjne ceny surowca dotyczyć będą jednak tylko części dostaw.

Moskwa nagradza Serbów za brak potępienia agresji na Ukrainę.

- Koszt rosyjskiego gazu dla Serbii w ramach nowej umowy wyniesie maksymalnie 400 dolarów za 1000 m3 - stwierdził w poniedziałek 30 maja wicepremier, minister górnictwa i energetyki Serbii Zorana Mihajlovic na kanale TV Happy.

W kontrakcie zapisano formułę cenową uzależnioną od ropy, według której cena gazu dla Serbów wahać się będzie od 310 do 400 dol. za tys. m3.

Jednak warto dodać, że ta cena dotyczy maksymalnie 2,2 mld m3 gazu. Tymczasem Serbia kupuje jeszcze 800 mln m3 gazu więcej. Na razie nie podano, ile za ten surowiec Belgrad będzie płacił.

Serbskie władze nie kryją jednak zadowolenia. Według nich Belgrad będzie kupował rosyjski gaz najtaniej w Europie, nie licząc Bialorusi, która rosyjskie surowce kupuje na specjalnych zasadach.

- Będziemy kupowali gaz 3-4 razy taniej niż inne kraje. To ważne dla naszej gospodarki, która będzie bardziej konkurencyjna - twierdzi serbski minister.

Jednak nie oznacza to, że Gazprom do sprzedawanego na Bałkany gazu dopłaci. Koszt wyprodukowania i przesłania do Europy 1000 m3 surowca z zachodniej Syberii szacowany jest obecnie na około 200 dol. To zaś oznacza, że na gazie dla Serbii Gazprom dobrze zarobi, choć mniej niż w przypadku innych klientów.

Warto także dodać, że to niejedyna forma zarobku Gazpromu w Serbii. Belgrad 14 lat temu oddał Rosjanom pod kontrolę swój sektor gazowy i naftowy. GazpromNieft i Gazprom wspólnie posiadają większościowe udziały w jedynej serbskiej spółce naftowej, natomiast Gazprom jest większościowym udziałowcem jedynego magazynu gazu w kraju i w praktyce kontroluje tamtejszy rynek.

Zdaniem ekspertów specjalna cena gazu dla Serbii nie powinna dziwić. Moskwa od lat nagradza swoich sojuszników, sprzedając surowiec po atrakcyjnych cenach. Tak jest np. z Białorusią, która za rosyjski gaz płaci ceny takie, jakie obowiązują za surowiec w zachodnich regionach Rosji.

Belgrad od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zajmuje dwuznaczną pozycję. Z jednej strony krytykuje walki, z drugiej nie wskazał agresora. Co więcej, serbskie media wprost obwiniły o wywołanie konfliktu Kijów i jego działania.