Shell pod ostrzałem. Kto handlował rosyjskim gazem?

Wedle informacji podanych przez pozarządową organizację Global Witness koncern Shell nadal handluje z Rosjanami gazem.

Ukraińcy także są przekonani, że Shell kupował rosyjski skroplony gaz.

Dowodem mają być zarejestrowane podróże tankowców LNG z rosyjskiej dalekiej północy odbyte w tym roku.

Shell broni się, że jedyne operacje jakie nadal prowadzi w Rosji, to zobowiązania długoterminowe, których po prostu nie może przerwać z dnia na dzień.

Oskarżenia są poważne, bo zadają kłam decyzji Shella, jaką ogłoszono ponad rok temu. W 2022 r. potężny koncern energetyczny zdecydował, że nie będzie robił interesów z podmiotami rosyjskimi. Było to oczywiście podyktowane napaścią Rosji na Ukrainę i sankcjami gospodarczymi wymierzonymi przez Zachód w Moskwę.

Z nowych danych Global Witness wynika, że Shell jest powiązany z eksportem rosyjskiego gazu, który trwa od miesięcy

Co ważne, nie tylko działacze pozarządowi znaleźli dowody na taką sytuację. Podniósł ten temat Oleg Ustenko, który jest doradcą prezydenta Ukrainy. W jego słowach oskarżenie brzmi bardzo poważnie, bo mówił on wręcz o "okrwawionych pieniądzach," jakie miał pozyskać brytyjski koncern.

O rodzącej się sprawie i o potwierdzających oskarżenia Ustenki danych Global Witness napisał portal internetoy BBC - bbc.com. Informację podano 2 lipca br.

Firma odniosła się do sytuacji dość zdawkowo w weekend. Zaznaczając tylko, że wskazane transakcje i operacje to efekt "długoterminowych zobowiązań i umów". Nie są one, w ocenie firmy, pogwałceniem zeszłorocznej decyzji, czy sankcji, jakie obejmują rosyjskie podmioty z sektora energetycznego. I nie są dowodem na złamanie przez Shell raz podjętej decyzji.

O jakie sprawy dokładnie chodzi? Na przykład o tankowiec...

Global Witness podało, że 9 maja br. tankowiec z gazem LNG wypłynął z portu Sabetta. Ten znajduje się na rosyjskiej dalekiej północy, na Półwyspie Jamalskim. Była to jednostka zdolna przewozić 160 000 metrów sześciennych gazu. Kupić ten gaz miał właśnie Shell. Tankowiec miał następnie udać się w podróż do Hong Kongu.