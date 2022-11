Soboń: zamrożeniu cen gazu dla firm zbyt daleko idące

Przestrzeni do tego, by tego typu rozwiązanie wprowadzić, nie ma - powiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń pytany o możliwość zamrożenia cen gazu w przyszłym roku także dla firm. Dodał, że byłoby to rozwiązanie "zbyt daleko idące".

W Programie Trzecim Polskiego Radia Soboń odniósł się do apelu Rzecznika MŚP Adama Abramowicza, by przepisy ws. cen gazu objęły także sektor małych i średnich przedsiębiorstw. "W zakresie cen gazu takie rozwiązanie dla przedsiębiorców jest zbyt daleko idące (...). Dziś przestrzeni do tego, by tego typu rozwiązanie wprowadzić, nie ma" - powiedział Soboń.

Maksymalne ceny energii na poziomie 785 zł za MWh

Zaznaczył, że wpływ cen gazu na prowadzenie biznesu jest dużo bardziej zróżnicowany wśród przedsiębiorców. Jak stwierdził, w przypadku cen energii jest to bardziej porównywalne.

Soboń przypomniał, że przedsiębiorcy zostali objęci wsparciem w postaci mechanizmu maksymalnej ceny energii na poziomie 785 zł za MWh.

"Dziś przedstawiliśmy rozwiązanie w zakresie górnego limitu cen gazu przede wszystkim dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. I to jest rozwiązanie, które dzisiaj kosztuje ok. 30 mld zł i jest to działanie racjonalne" - powiedział wiceszef MF. Dodał, że działa szereg rozwiązań osłonowych, które się na siebie nakładają, jak tarcze antyinflacyjne i tarcza solidarnościowa.

Projekt wprowadza maksymalną cenę za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh

Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejm zajmie się projektem ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt wprowadza maksymalną cenę za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh i zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Rządowy projekt ustawy zakłada, że w przyszłym roku ceny maksymalne na gaz i stawki opłat dystrybucyjnych będą na poziomie nie wyższym niż te stosowane w tym roku. Ma to dotyczyć wszystkich odbiorców, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach oraz podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach ogrzewające dom gazem mają otrzymywać refundację podatku od towarów i usług. Do końca roku w ramach tarczy antyinflacyjnej obowiązuje zerowy VAT na gaz. Od 1 stycznia 2023 r. VAT na paliwa gazowe zostanie przywrócony.