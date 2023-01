Spadają ceny gazu ziemnego

Gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty tanieje o do 75,25 euro za MWh. Spada też jego cena w kontraktach na marzec - do 78,06 euro na MWh.

We wtorek (3 stycznia) gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na luty tanieje o 2,29 proc., do 75,25 euro za MWh. Spada też jego cena w kontraktach na marzec o 1,69 proc., do 78,06 euro na MWh.

W poniedziałek (2 stycznia) na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach na luty kosztował 77,01 euro za MWh, a w kontraktach na marzec 79,4 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., za gaz w holenderskim hubie TTF płacono ponad 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., notowania sięgały 350 euro za MWh.