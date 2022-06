Spore spadki cen gazu ziemnego we wtorek

We wtorek rano gaz ziemny w holenderski hubie TTF drożeje w kontraktach lipcowych o około 2,1 proc., do prawie 85,2 euro za MWh. Jego cena rośnie też w kontraktach sierpniowych o ponad 2 proc. do prawie 86,5 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu za gaz ziemny w kontraktach lipcowych płacono 83,4 euro za MWh, a w sierpniowych - prawie 84,8 euro za MWh.