Rosyjska firma Swieza, producent materiałów izolacyjnych dla branży gazowniczej zanotowała prestiżowy sukces. Właśnie ogłosiła, że produkowane przez nią materiały zostały dopuszczone do stosowania, jako izolacja termiczna w tankowcach LNG. Rosjanie są piątą firmą na świecie, która wchodzi na ten lukratywny rynek.

Wraz z rozwojem transportu LNG pojawiły się problemy, bo choć technologia LNG się szybko rozwija, to nie nadąża za nią podaż potrzebnego do budowy tankowców LNG wyposażenia. Statki tego rodzaju powstają tylko w kilku stoczniach na świecie, a ich podaż nie zaspokaja popytu.

Jednym z problemów jest brak wystarczającej liczby stali do budowy zbiorników, przeznaczonych do przewozu skroplonego gazu. Należy pamiętać, że ma on temperaturę poniżej minus 160 stopni Celsjusza.

Nieodzownym budulcem zbiorników jest tez specjalna izolacja termiczna. I właśnie na ten rynek wchodzą Rosjanie. Umożliwia im to aprobata techniczna francuskiej firmy technologicznej GTT.

Wydany certyfikat dla tzw. sklejki izolacyjnej (zbudowanej m.in. z drewna i tworzyw) oznacza, że ta może być wykorzystywana m.in. w budowie metanowców.

Rosjanie nie ukrywają, że certyfikat daje im możliwość ekspansji zagranicznej. Co więcej podkreślają, że dzięki własnym zasobom surowca i atrakcyjnym cenom, mogą zająć w rynku znaczną część udziałów.

Zdaniem specjalistów certyfikacja dla Swiezy ma miejsce w kontrowersyjnych okolicznościach. Francuzi wspomogli rosyjską firmę w sytuacji, gdy Rosja od pół roku atakuje Ukrainę.