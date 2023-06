Staje najważniejsze gazowe połączenie Rosji z Europą

W poniedziałek przestanie tłoczyć gaz jedyne działające bez przeszkód połączenie gazowe Rosji z Europa. Na tydzień wyłączony z użytkowania ma zostać gazociąg Turkish Stream.

Rosja znacząco ograniczyła przesył gazu do Europy.

W przeszłości remonty gazociągów były wykorzystywane jako metoda nacisku na europejskich klientów.

Ze względu na obsługę Turcji gazociąg ma dla Rosji ogromne znaczenie.

Ubiegły rok był katastrofalny dla rosyjskich interesów gazowych w Europie. Najpierw Gazprom zerwał liczne kontrakty gazowe z europejskimi odbiorcami, gdy ci nie chcieli za surowiec płacić rublami. Potem tajemnicze eksplozje zniszczyły trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.

Rosja po wybuchu wojny na Ukrainie straciła gazowe kontrakty w Europie

Jeśli do tego doliczyć ograniczone z powodu wojny wykorzystanie ukraińskiego systemu przesyłowego gazu, obraz postępującej degrengolady w gazowych stosunkach z Rosją jest dobrze widoczny.

Ostatnim gazociągiem, który pracuje z pełnią nominalnych zdolności przesyłowych, jest idący po dnie Morza Czarnego gazociąg Turkish Stream. Jak poinformował Gazprom, połączenie od poniedziałku przestaje jednak tłoczyć surowiec.

Rosjanie przerwę w dostawach tłumaczą potrzebą technicznego przeglądu gazociągu. Jest to normalna procedura. Gazociąg badany jest przez sondy, które sprawdzają stan techniczny infrastruktury.

Jednak w przypadku Rosji zawsze rodzi się pytanie, czy gazociąg zostanie oddany zgodnie z planem do ponownego użytku. Według Gazpromu rurociąg ma ponownie tłoczyć gaz od 12 czerwca.

Rynek europejski doskonale radzi sobie bez gazu z Rosji

Czy tak się stanie, zobaczymy w połowie czerwca. Kreml w przeszłości wykorzystywał wstrzymanie tłoczenia, by wpływać na europejskich odbiorców gazu lub podbijać ceny surowca na giełdach. Jednak miało to miejsce, gdy ponad 1/3 konsumowanego w Europie surowca pochodziła z Rosji. Teraz jest to mniej niż 10 proc.

Dostawy gazu z Rosji ważą więc dla rynku znacznie mniej. A Unia bez rosyjskiego gazu radzi sobie bardzo dobrze, zastępując surowiec ze Wschodu m.in. LNG.

Należy także pamiętać, że przy pełnej przepustowości 31,5 mld m3 gazu rocznie znaczenie Turkish Stream jest obecnie dla Rosji ogromne. To najważniejsze gazowe połączenie z Europą. Brak przesyłu co prawda zostałby zauważony przez rynek, ale to Gazprom poniósłby większe straty.

Dodatkowo należy pamiętać, że około połowy gazu z Turkish Stream konsumowana jest przez Turcję. Trudno sobie obecnie wyobrazić, że Gazprom i Rosja chcieliby antagonizować Ankare, w sytuacji gdy trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Stad należy się spodziewać, że gazociąg ruszy zgodnie z planem.