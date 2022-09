Stało się. Gazociąg Baltic Pipe oficjalnie otwarty

Symbolicznym odkręceniem zaworu premierzy Danii Mette Frederiksen i Polski Mateusz Morawiecki w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy otworzyli gazociąg Baltic Pipe.

Gazociąg łączy Polskę ze złożami gazu w Norwegii i Danii.

Inwestycja poprawia bezpieczeństwo gazowe Polski.

Gazociąg wraz z gazoportem, będą głównymi źródłami surowca dla naszego kraju.

We wtorek 27 września niewielkie Budno, dwa kilometry na wschód od Goleniowa stało się centrum gazowym Polski. To tu nastąpiło uruchomienie pierwszego w historii naszego kraju gazociągu, łączącego bezpośrednio nasz kraj ze złożami gazu innymi niż rosyjskie.

Kosztujący około 2 mld euro (wraz z inwestycjami towarzyszącymi) gazociąg to kluczowa dla naszego kraju budowa.

Historyczny moment, Polska uniezależnia się od rosyjskiego gazu

- To wzruszający dla mnie moment. Po wielu latach dyskusji i politycznych sporów, dzisiaj wreszcie dokonujemy otwarcia gazociągu, który przez dziesięciolecia był naszym marzeniem- stwierdził prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent dużo ciepłych słów powiedział pod adresem nieobecnego na uroczystości jednego współautorów inwestycji, byłego pełnomocnika rządu ds. infrastruktury krytycznej Piotra Naimskiego.

Jak zaznaczył prezydent inwestycja ta zmienia sytuacje gazową Polski, choć na początku gazociąg nie będzie w całości wypełniony co wynika ze skomplikowanych procedur, w tym europejskich.

- Zakończona inwestycja to nie tylko niezależność Polski od rosyjskiego gazu, to poprawa bezpieczeństwa wszystkich nas. Nadchodzący sezon będzie wymagającym. Dzisiaj świętujemy krok we wzmocnieniu gazowej niezależności od Rosji - powiedziała premier Danii Mette Frederiksen.

Wtórował jej premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że świętujemy bardzo ważną inwestycję. Szef naszego rządu odniósł się do wojny na Ukrainie. Podkreślił, że nie byłaby ona możliwa gdyby nie polityka współpracy Niemiec z Rosją.

Także premier Morawiecki podziękował Piotrowi Naimskiemu. - Piotrze bez ciebie nie byłoby tego projektu - podkreślił Morawiecki.

Gazociąg inny niż wszystkie, jakie dotychczas posiadał nasz kraj

Co sprawia, że Baltic Pipe jest wyjątkowy? Nie jest to najdłuższy gazociąg przebiegający przez nasz kraj, ani nawet o największej przepustowości. Jednak ma inną fundamentalna zaletę - to połączenie ze złożami gazu w Danii i przede wszystkim na szelfie Norwegii. W ten sposób Polska w pierwszy raz (nie licząc LNG) ma dostęp do surowca z innych niż rosyjskie złożami gazu.

Co to faktycznie oznacza? Po pierwsze różnicowanie źródeł zawsze pozytywnie wpływa na pozycje przetargową. Po prostu mając możliwość kupna surowca w różnych źródeł możemy otrzymywać gaz po korzystniejszej cenie.

Drugim czynnikiem jest wzrost bezpieczeństwa dostaw gazu. Nawet w przypadku poważnej awarii system elastyczniej może na nią zareagować. Co ważne, więcej źródeł gazu to pewność jego dostaw w sytuacji gdy jeden z dotychczasowych dostawców nie może surowca z jakiegoś powodu dostarczyć.

Dopełnienie gazowej układanki, ważny element zaopatrzenia kraju w gaz

Z punktu widzenia gazowych dostaw Baltic Pipe będzie pełnił bardzo podobna rolę jak terminal LNG w Świnoujściu. Rocznie będzie dostarczał do Polski do około 8 mld m3 gazu. Reszta z mocy przesyłowych (około 2 mld m3) będzie wykorzystywana przez Duńczyków.

Kto będzie dostarczał gazowy "wsad" do rurociągu? W znacznej części będzie do surowiec wyprodukowany w Norwegii przez PGNiG. Obecne szacunki mówią że może to być nawet ponad 5 mld m3 gazu rocznie. Do tego dochodzi gaz z kontraktu z norweskim Equinorem i z mniejszych umów.

Z surowcem dla Baltic Pipe nie powinno być więc problemu. Oczywiście w tym roku gazociągiem zostanie przesłana dużo mniejsza ilość surowca, choćby z tego powodu, że gazociąg zacznie tłoczyć gaz pierwszego października.

Jednak to co jest pewne, to fakt że bez Baltic Pipe zaopatrzenie w gaz odbiorców w kraju mogłoby poważnie ucierpieć.