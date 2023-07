Stany Zjednoczone mogą wkrótce zafundować Europie superszok gazowy

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku mogą wywołać poważny szok w Europie. Chodzi o możliwe ograniczenie amerykańskiego eksportu skroplonego gazu (LNG).

Dla zaopatrzenia Europy w LNG lepiej, żeby w wyborach prezydenckich zwyciężył kandydat Partii Demokratycznej.

W Unii Europejskiej amerykański gaz pokrył w części lukę po dostawach realizowanych wcześniej przez Gazprom.

Republikanie na początku kampanii deklarują konieczność obniżenia cen surowców energetycznych - przez ograniczenia eksportu.

Długoterminowe kontrakty Orlenu teoretycznie zapewniają nam bezpieczeństwo, ale sytuacja jest dynamiczna.

Jesienią przyszłego roku (wtorek 5 listopada) odbędą się w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie. Wiele wskazuje, że do tego czasu nie zakończy się wojna na Ukrainie i to właśnie tematyka związana z zaangażowaniem się w pomoc militarną i polityczną dla Kijowa będzie najważniejszym elementem debat głównych kandydatów.

Pamiętajmy jednak, że dla amerykańskich wyborców, szczególnie tych mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi, niezwykle ważne są problemy lokalne i to one, obok polityki międzynarodowej, stają się istotną treścią kampanii. Eksperci wskazują na trzy sprawy: aborcję, nielegalną emigrację z Meksyku oraz kwestie związane z kosztami utrzymania, inflacją i cenami nośników energetycznych.

W Stanach Zjednoczonych ceny paliw, energii elektrycznej oraz gazu są zdecydowanie niższe niż w Unii Europejskiej. Dzieje się tak głównie dzięki wydobyciu z własnych złóż. Amerykanie są największym producentem ropy naftowej z dzienną produkcją przekraczającą 13 milionów baryłek.

Podobnie jest z gazem ziemnym. W 2021 roku wydobycie przekroczyło 921 miliardów metrów sześciennych, co stanowiło 23 procent światowego zapotrzebowania. W minionym roku wydobycie przekroczyło 1 bilion metrów sześciennych.

Unia Europejska w tym roku kupi co najmniej 50 mld metrów sześciennych amerykańskiego gazu

W kwietniu 2023 roku odbyła się kolejna sesja plenarna Rady Energetycznej Unia Europejska-Stany Zjednoczone, która oceniła wzajemne działania na rzecz zapewnienia ciągłości dostaw surowców energetycznych w związku z wstrzymaniem eksportu rosyjskiego gazu ziemnego i nałożeniem sankcji na import ropy naftowej i paliw.

Określenie “wzajemne działania” jest dużym eufemizmem, bowiem mieliśmy i mamy nadal do czynienia ze zdecydowanie jednostronną współpracą. To amerykańskie firmy sprzedają do państw unijnych skroplony gaz. W dużym stopniu to one wypełniły lukę po zerwaniu kontraktów przez Gazprom.

Z danych Eurostatu wynika, że w 2022 roku dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych zwiększyły się w ciągu roku o ponad 150 procent i osiągnęły nienotowany w historii poziom 56,1 miliarda metrów sześciennych. Zaraz po rozpoczęciu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę w marcu minionego roku szacowano import amerykański na nieco ponad 15 miliardów metrów sześciennych.

Stojący na czele delegacji wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borell zadeklarował, że w 2023 roku państwa unijne zamierzają zakupić minimum 50 miliardów metrów sześciennych amerykańskiego gazu. Część transakcji zostanie przeprowadzona przez platformę wspólnych zakupów, która już przeprowadziła pierwsze aukcje.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na wielkość eksportu LNG

Tymczasem podczas dorocznego spotkania francuskiego biznesu, które odbyło się w minionym tygodniu w Aix-en-Provence, do kwestii importu amerykańskiego LNG odniósł się prezes koncernu paliwowo-energetycznego TotalEnergies Patrick Pouyanne, stawiając odważną tezę.

- Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku mogą skutkować bardzo poważnym szokiem energetycznym, gdyby to republikanie zwyciężyli i zdecydowali się, w imię ochrony rynku wewnętrznego, ograniczyć eksport węglowodorów, a zwłaszcza gazu. Podczas wstępnej fazy kampanii republikańscy kandydaci podnoszą kwestie, że eksport podnosi ceny. Dlatego mogę powiedzieć, że jeśli oprócz kłopotów z rosyjskim gazem dojdzie jeszcze problem z amerykańskim gazem i ropą, to już nie będzie szok, który udało nam się pokonać, ale superszok - powiedział Patrick Pouyanne.

Pewnym elementem łagodzącym potencjalne napięcie może być fakt, że to nie tylko prezydent i administracja waszyngtońska o wszystkim decydują, liczy się także głos biznesu. Tym bardziej że w ostatnich miesiącach koncerny paliwowe poczyniły kolejne duże inwestycje w wydobycie gazu, szczególnie łupkowego oraz trwają intensywne przygotowania do uruchomienia kolejnych terminali gazowych, zwłaszcza w Luizjanie.

Republikańscy kandydaci opowiadają się za ochroną rynku wewnętrznego i niższymi cenami węglowodorów

Orędownikiem dbałości o rynek wewnętrzny jest republikański kandydat, obecny gubernator Florydy Ron DeSantis, który podnosi w swoich wypowiedziach dbałość o obywateli i konkurencyjność amerykańskiego eksportu. Cały czas w grze o prezydenturę pozostaje Donald Trump, który także stawia na ograniczenie bliskich relacji z Unią Europejską i proponuje podejmowanie "autonomicznych decyzji".

Każde potencjalne ograniczenie eksportu bezpośrednio będzie wpływać na ceny, ale także na dostępność surowca. To jest poza jakąkolwiek dyskusją. Sytuacja na amerykańskiej scenie politycznej może mieć potencjalnie wpływ także na polski rynek gazu i bezpieczeństwo energetyczne.

Orlen posiada długoterminowe kontrakty na dostawy amerykańskiego LNG o łącznym wolumenie 7 milionów ton rocznie, co po regazyfikacji daje ponad 9 miliardów metrów sześciennych. Umowy podpisane z Venture Global LNG, Cheniere Energy są gwarancją ciągłości dostaw. W maju 2022 roku podpisano porozumienie z Sempre Infrastructure określające zakup przez 20 lat 3 milionów ton skroplonego gazu, który trafiać będzie do pływającego terminala regazyfikacyjnego w Zatoce Gdańskiej.

Orlen dzięki długoterminowym kontraktom nie powinien odczuć zawirowań w dostawach amerykańskiego gazu

Orlen ma zarezerwowane pełne moce terminala gazowego w Świnoujściu, które pozwalają przyjąć w tym roku 6,2 mld metrów sześciennych gazu, a w przyszłym, po zakończeniu rozbudowy terminala, 8,3 miliarda metrów sześciennych.

W tym roku Orlen dysponuje dwoma gazowcami do transportu surowca, a w 2025 roku flota liczyć będzie już osiem statków. Wieloletnie umowy teoretycznie są gwarancją dostaw, jednak warto pamiętać, że sytuacja geopolityczna jest bardzo dynamiczna. Dotyczy to także potencjalne decyzji podejmowanych przez przyszłego głównego mieszkańca Białego Domu.