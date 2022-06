Stany Zjednoczone potroił eksport LNG do Europy

Od marca eksport amerykańskiego LNG do Europy prawie się potroił. Poinformowali o tym w poniedziałek prezydent USA Joe Biden i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Od marca światowy eksport LNG do Europy wzrósł o 75 proc. w porównaniu do 2021 r. Aby osiągnąć ten cel, Komisja Europejska i kraje UE utworzyły Platformę Energetyczną w celu koordynacji działań mających na celu zapewnienie niezawodnych i zdywersyfikowanych dostaw energii do UE, w tym generalny zakup gazu rurociągowego, LNG i wodoru – poinformowali przywódcy.

Na tak duży wzrost importu gazu z USA do Europy wpływ ma przede wszystkim wojna na Ukrainie i jej konsekwencje.

Po tym jak Rosja napadła na Ukrainę, wielu tradycyjnych odbiorców rosyjskiego gazu zaczęło dywersyfikować źródła.

Proces ten wyraźnie przyspieszył po tym, jak Gazprom zerwał bez powodu kontrakty na dostawy gazu z Bułgarią, Danią, Finlandią, Holandią, Polską i niektórymi odbiorcami z Niemiec.

Obecnie Rosjanie nie mogą być traktowani, jako pewny i wiarygodny dostawca surowców dla Europy. Stąd tez dywersyfikacja dostaw.