Statek, który ma ukończyć Nord Stream 2 znów zmienił właściciela

Statek Akademik Czerski, który może dokończyć układanie na dnie Bałtyku biegnącego z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2, przestał należeć do podmiotu prawnego podległego koncernowi Gazprom i nie wiadomo, kto jest jego nowym właścicielem - podały w środę media w Moskwie. Zmiany własnościowe są istotne ze względu na ryzyko nowych sankcji USA na podmioty zaangażowane w budowę Nord Stream 2.

W ostatnim czasie Akademik Czerski był wykazywany w dokumentach jako własność Samarskiego Ciepłowniczego Funduszu Majątkowego (STIF), spółki należącej do Gazpromu. W najnowszym ogłoszonym przez Gazprom wykazie powiązanych z nim spółek STIF już nie figuruje - podał dziennik "Kommiersant" i portal RBK. Jednocześnie STIF nadal istnieje jako podmiot prawny i nie zmieniał nazwy.

Jego zniknięcie z dokumentów Gazpromu oznacza, że spółka zmieniła właściciela - ocenia RBK. Portal dodaje, że STIF mógł także skorzystać z prawa do nieogłaszania publicznie niektórych danych ze względu na ryzyko sankcji. Takie prawo przyznał firmom rząd Rosji w rozporządzeniu z kwietnia 2019 roku.

Do początku 2020 roku właścicielem Akademika Czerskiego była spółka Gazprom Fłot. Należały do niej również jednostki pomocnicze: Ostap Szeremeta i Iwan Sidorenko. W czerwcu br. Akademik Czerski przeszedł w posiadanie podległego Gazpromowi STIF. Obecnie również Ostap Szeremeta i Iwan Sidorenko nie są wykazane jako własność Gazprom Fłotu; z rejestru firm wynika, że dwie jednostki pomocnicze należą do powołanej w kwietniu br. firmy o nazwie Nobility. Jako niepubliczna spółka nie musi ona wykazywać swoich właścicieli.

Te zmiany własnościowe są istotne ze względu na ryzyko nowych sankcji USA na podmioty zaangażowane w budowę Nord Stream 2.

Gazprom - jak twierdzą eksperci - potrzebuje co najmniej dwóch miesięcy na ułożenie po dnie Bałtyku pozostałych 160 km gazociągu Nord Stream 2. Na początku lipca władze Danii, na prośbę operatora Nord Stream 2, zgodziły się na wykorzystanie na wodach tego kraju statków niewyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania (DP). Akademik Czerski jest wyposażony w system DP, ale nie ma go jednostka Fortuna, która - jak się ocenia - również miałaby brać udział w układaniu ostatniego odcinka gazociągu.

Obie jednostki są obecnie w niemieckim porcie Mukran, czyli terminalu promowym koło Sassnitz w północno-wschodniej części wyspy Rugia. W tym porcie znajduje się terminal logistyczny budowy Nord Stream 2. Przechowywane są tam m.in. rury używane do układania gazociągu.

W połowie czerwca operator gazociągu Nord Stream 2 poprosił duńskiego regulatora o pozwolenie na wykorzystanie statków niewyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania (DP).

Przy układaniu brakującego odcinka rurociągu na dnie morskim Gazprom chciał wykorzystać dwie swoje jednostki: statek Akademik Czerski (z systemem DP) i barkę Fortuna (bez tego systemu).

Spółka Nord Stream 2 AG argumentowała we wniosku, że takich samych metod pozycjonowania używała wcześniej, przy budowie już istniejącego gazociągu Nord Stream.

Dania poszła na rękę Rosji w sprawie statków do układania Nord Stream 2. "Zgoda Danii na wykorzystanie na jej wodach statków niewyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania (DP) jest sukcesem Rosji, teraz w ukończeniu gazociągu Nord Stream 2 mogą przeszkodzić tylko nowe sankcje amerykańskie" - oceniały na początku lipca rosyjskie media.

Według "Wiedomosti" istniały "dość poważne powody do obaw", że Dania nie zgodzi się na dopuszczenie do prac rosyjskiej barki Fortuna, która nie jest wyposażona w system DP. Kopenhaga jednak "postanowiła dłużej nie komplikować losu projektu" Nord Stream 2 - podkreślał dziennik.

20 lipca amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła poprawkę do ustawy o wydatkach obronnych (NDAA), która przewiduje sankcje wobec firm pomagających w budowie gazociągu Nord Stream 2.

Po tym, jak amerykański Kongres przegłosował poprawkę nakładającą dodatkowe sankcje na firmy zamieszane w konstrukcję gazociągu Nordstream 2, restrykcjami zajmie się Senat. Według ekspertów może to wykoleić rosyjsko-niemiecki projekt. Nie pomógł apel o porzucenie sankcji jaki wystosował do USA szef jednej z komisji w Bundestagu.

- Rosja stara się zbudować rurociąg Nord Stream 2, aby wywierać presję na naszych europejskich sojuszników i ich dostawy energii. Musimy zatrzymać wrogą strategię wpływu Putina - napisał na Twitterze jeden z autorów poprawki, Republikanin Steve Womack.