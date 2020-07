Strategia wodorowa trafi jesienią do konsultacji

Jesienią do konsultacji powinna trafić Strategia wodorowa do roku 2030 - oświadczył we wtorek ( 7 lipca) minister klimatu Michał Kurtyka. Jak podkreślił, wodór może być jednym z paliw przyszłości, a jego rozpowszechnienie - impulsem do transformacji gospodarki.

Jak mówił minister Kurtyka podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego ws. partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i sektorowego porozumienia wodorowego, pierwszy etap prac nad Strategią wodorową do 2030 r. został zakończony.



"Chcemy, aby została przyjęta jak najszybciej. Chcemy, aby jesienią trafiła do konsultacji" - podkreślił. Zaznaczył, że celem jest budowa instalacji na wodór o mocy 2-4 GW.

Kurtyka dodał, że w powstające "prawo wodorowe" będzie zawierać spójny system norm technicznych. "Wodór może być jednym z paliw przyszłości i impulsem do wyjścia z kryzysu oraz transformacji gospodarki" - podkreślił.

Obecny na uroczystości prezes PGNIG Jerzy Kwieciński ocenił, że perspektywy dla wodoru są pomyślne, a nawet jedna czwarta miksu energetycznego Europy może być oparta o wodór. "To wielka szansa dla Polski. Już dzisiaj jesteśmy światowym potentatem produkcji wodoru" - stwierdził Kwieciński.