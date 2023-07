Światowy rynek gazu LNG ma nowego lidera

W pierwszej połowie 2023 roku Chiny wyprzedziły Japonię, stając się największym na świecie importerem skroplonego gazu ziemnego.

Dane chińskiej Generalnej Administracji Celnej wykazały, że Chiny w pierwszej połowie 2023 roku przyjęły 33,44 mln ton LNG. Oznacza to wzrost o 7,2 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Tymczasem, jak podało w czwartek japońskie Ministerstwo Finansów, import LNG do Japonii spadł o 13,3 procent w omawianym okresie (rok do roku) i wyniósł 32,62 mln ton. To o 0,82 miliona ton mniej niż import z Chin w tym samym okresie.

W całym 2022 roku to Japonia była największym na świecie importerem LNG, a Chiny były na drugim miejscu.

Co sprawiło, że Japonia straciła pozycję lidera? Pierwszym czynnikiem są mniejsze zakupy skroplonego gazu ziemnego ze strony japońskich odbiorców. Było to spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na LNG zwłaszcza ze strony przemysłu i energetyki.

Tymczasem w przypadku Chin widoczny jest powolny wzrost zainteresowania skroplonym gazem ziemnym. Ma to związek z działaniami Pekinu zmierzającymi do ograniczenia emisji. Chiny starają się zachęcić, a wręcz w niektórych przypadkach zmusić producentów ciepła i energii do odejścia od węgla. Liczne zachęty sprawiają, że gaz staje się bardziej atrakcyjnym paliwem.

Po drugie Pekin bardzo mocno inwestuje w odnawialne źródła energii. Dla nich najlepszym rezerwowym źródłem dostaw energii są bloki gazowe. To zaś oznacza, że zapotrzebowanie na LNG rośnie.