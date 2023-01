Świetne wieści dla Polski, amerykański gaz jest coraz tańszy

Ceny gazu w USA są na najniższym od maja 2021 roku poziomie. W kontraktach na luty milion BTU surowca spadł do poziomu poniżej 3 dolarów. To świetna informacja dla importerów LNG ze Stanów Zjednoczonych i fatalna dla Rosji.

Amerykański gaz jest najtańszy od 20 miesięcy.

Rewolucja w LNG spowodowała, że do Europy trafia coraz więcej skroplonego surowca.

USA zajmują miejsce opuszczone przez Gazprom i Rosjan.

Stany Zjednoczone, dzięki odkryciu ogromnych złóż gazu łupkowego i opracowaniu technologii ich eksploatacji, z importera gazu netto stały się w poprzednich dwóch dekadach jego eksporterem. Skala możliwego eksportu to nawet około 200 mld m3. Nadpodaż gazu powoduje, że Amerykanie są teraz kluczowym graczem na światowym rynku LNG.

Zapasy gazu przerosły oczekiwania analityków i ekspertów

Dlaczego obecnie – w środku sezonu zimowego – cena gazu zmalała do poziomu najniższego od niemal dwóch lat? W dodatku stało się to zaledwie w ciągu kilku tygodni, bo całkiem niedawno wynosiła jeszcze 7 dol. za mln BTU (brytyjskie jednostki termalne). Analitycy S&P nie mają wątpliwości – wszystko przez stan zapasów w amerykańskich magazynach surowca. Gazu jest w nich więcej niż zwykle o tej porze, znacznie więcej.

Według danych amerykańskiej agencji Energy Information Administration, obecne zapasy są na poziomie 2,729 bilionów stóp sześciennych (jeden m3 to około 35 stóp sześc.), czyli aż o 128 miliardów stóp sześc. i prawie 5 proc. powyżej średniej z pięciu poprzednich lat i o 107 mld stóp sześc. i ponad 4 proc. powyżej poziomu sprzed roku.

W praktyce oznacza to, że magazyny gazu w USA są świetnie wypełnione jak na trzecią dekadę stycznia. Nawet w przypadku katastrofalnej zmiany aury i nagłej fali mrozów w Stanach Zjednoczonych gazu nie zabraknie. Jest go wręcz na tyle dużo, że można go eksportować.

Należy bowiem pamiętać, że magazyny są jednym z kluczowych elementów infrastruktury gazowej. Gwarantują dostawy surowca nawet w przypadku maksymalnego zapotrzebowania na gaz.

Amerykanie coś z gazem muszą zrobić, Europa to naturalny kierunek zbytu

Jednak w biznesie gazowym nadmiar zasobów surowca może być kłopotliwy. Jeśli nie można go zmagazynować lub sprzedać, konieczne może być zmniejszenie wydobycia i zamknięcie niektórych odwiertów. To jednak zawsze jest problematycznie i dość kosztowne.

Amerykanie na razie jednak zwiększają eksport gazu, a naturalnym odbiorca jest dla nich Europa. Nasz rynek jest interesujący także dla drugiego z trzech kluczowych graczy w branży LNG – Kataru. Tylko dostawy z Australii ze względu na odległość tego producenta od Europy nie mają obecnie uzasadnienia ekonomicznego.

Europa jest także atrakcyjna dla amerykańskich producentów jeszcze z jednego powodu. Z rynku tego zrezygnował niemal Gazprom. Po zerwaniu na wiosnę 2022 roku szeregu kontraktów Rosjanie stracili swoją kluczowa pozycje. Obecnie mieszczą się w przedziale co najwyżej średniej wielkości dostawców.

Co innego Amerykanie, którzy na rosyjskich działaniach zyskali najbardziej. Po pierwsze mają duże zasoby gazu, po drugie Europa stawia na rynek LNG. Dodatkowo ich położenie geograficzne sprawia, że mogą także skutecznie rywalizować z gazem katarskim.

Ceny gazu będą rynkowe i bez politycznego ryzyka

Czy rosnące zainteresowanie Amerykanów naszym rynkiem gazu sprawi, że ceny surowca zmaleją? Raczej nie - będą one rynkowe. Jednak sama oferta amerykańska sprawiła, że styczeń stoi pod znakiem spadku cen gazu w Europie. Są one nawet niższe niż w Azji. Zdaniem ekspertów bez amerykańskiego surowca gaz w Europie byłby znacznie droższy.

Ceny, zdaniem ekspertów, mogą się teraz kształtować na stabilnym lub nawet nieco niższym poziomie. Zwłaszcza że Amerykanie widzą potencjał europejskiego rynku gazu.

Specjaliści niedawne zwiększenie produkcji z amerykańskich pól gazowych wiążą właśnie ze wzmożonym popytem na gaz ze strony Europy. Niedawno zresztą padł swoisty rekord w produkcji w USA. W połowie stycznia dobowa produkcja gazu w Stanach sięgnęła 97,9 mld stóp sześc., czyli ponad 2,7 mld m3. Wiele wskazuje na to, że eksport do Europy będzie rósł i nie przeszkodzi temu nawet zapowiadane na początek lutego ochłodzenie w wielu stanach USA.

Atutem Amerykanów stała się także wiarygodność. W odróżnieniu od Rosjan traktują oni gaz jako towar, na którym można zarobić. Tymczasem Kreml i Gazprom oprócz inkasowania zarobku próbowali także wpływać politycznie na swoich kontrahentów.