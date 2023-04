Świetne wieści płyną z USA dla wszystkich polskich odbiorców gazu

Stopień wypełnienia amerykańskich magazynów gazu jest rekordowy jak na obecną porę roku. Co ważne, w końcu ponownie ruszył kluczowy zakład produkcji LNG we Freeport. A to wszystko oznacza, że ceny gazu powinny być stabilne.

Sytuacja na rynku LNG się ustabilizowała.

Dobre wieści płyną z USA, które zwiększają produkcję surowca.

Ceny gazu są na stabilnym poziomie.

Po tym jak Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do Europy (w efekcie wojny na Ukrainie), kraje z naszego kontynentu zaczęły kupować duże ilości LNG. Kluczowa role w dostawach surowca w tej postaci odgrywają Stany Zjednoczone. Nic więc dziwnego, że to, co dzieje się na tamtejszym rynku, będzie rzutowało na sytuację gazową niemal całej Europy, na szczęście wieści są dobre.

Magazyny w bardzo dużym stopniu są wypełnione

Obok Rosji to USA mają największe podziemne magazyny gazu. To kluczowa infrastruktura gwarantująca dostawy gazu w okresie największego na niego zapotrzebowania. Jak wygląda sytuacja w amerykańskich magazynach?

Obecny poziom zapasów wynosi 38 proc., czyli aż o 19 punktów procentowych więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat, wynika z danych Energy Information Administration. Zdaniem amerykańskiego Departamentu Energii sytuacja jest więc bardzo dobra.

Dla Europejczyków to dość skromny stopień wypełnienia – zapasy mamy obecnie wyższe aż o około 20 punktów procentowych, ale należy pamiętać, że USA jest czołowym producentem surowca, więc uzupełnienia magazynów jest tam technicznie dużo łatwiejsze.

Druga kluczowa informacja to ta, że na pełni zdolności produkcyjnych pracuje już Freeport LNG. Ten dysponujący trzema liniami skraplania zakład jest największym tego typu w Ameryce.

Odpowiadający za około 20 proc. amerykańskiego eksportu LNG zakład ucierpiał w wyniku pożaru w czerwcu 2022 roku. Dopiero teraz może pracować z pełnią zdolności produkcyjnych.

Zdaniem ekspertów oznacza to stabilizację podaży gazu, a w konsekwencji także pewne dostawy i nieco niższe ceny. Jednak skala obniżek jest na razie trudna do ocenienia. Eksperci wskazują na mnogość czynników, które mogą sprawić, że obniżki cen nie będzie. Jednak zarazem podkreślają, że nie powinno być drożej.

Sytuacja w Europie bardzo dobra, popyt na gaz stabilny

Na uspokojenie sytuacji wpływa także dobra sytuacja gazowa w Europie. Kraje Unii Europejskiej nadal uzupełniają zapasy magazynowe. Obecny poziom rezerw gazu wynosi 56,55 proc. – jest to o 21 punktów procentowych więcej niż średnia dla tego samego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat – wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

W dobie gazowej 16 kwietnia (niedziela) rezerwy wzrosły o 0,19 pkt proc. W poprzednich dniach o niższy stopień.

O dobrej sytuacji może świadczyć także to, że stabilnie pracują również europejskie terminale LNG. W marcu stopień wykorzystania ich przepustowości wyniósł 58 proc., głównie z powodu strajku we francuskich terminalach. Od początku kwietnia obciążenie wynosi 61 proc. Większość francuskich terminali stopniowo wraca do normalnej eksploatacji.

Wszystko to powoduje, że spotowa cena gazu w Europie pozostaje stabilna. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii zamknął się ceną 471 dol. za tys. m3.

Zauważalna jest luka w cenach LNG w Azji w porównaniu do Europy. Majowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są notowane po 450 dol. za tys. m3. Kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) – są realizowane w cenie 432 dol.