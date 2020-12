Święto nafciarzy i gazowników. 10 wydarzeń, które zmieniły oblicza obu branż

3 grudnia doroczne święto obchodzą naftowcy i gazownicy. Z tej okazji przygotowaliśmy listę dziesięciu wydarzeń - kamieni milowych w historii obu branż. Oczywiście: lista jest subiektywna i nie każdemu może się spodobać... Jednak z pewnością opisywane tam wydarzenia na trwałe zapisały się na kartach historii.

Producenci jednoczą siły

Gigant, który był zbyt duży

Ropa na cenzurowanym

Pierwsza dostawa LNG

Narodziny rosyjskiego molocha

Gaz łupkowy

Złoża gazu i ropy naftowej na Morzu Północnym

Podmorskie gazociągi

Czytaj też: Czarne chmury nad rafineriami. Kto inwestuje, a kto zamyka? Nic dziwnego, że w 1911 r. przedsiębiorstwo zostało uznane za monopol i zmuszone do podziału na mniejsze spółki. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Standard Oil Company, prowadzony w formie trustu, podzielono na 34 mniejsze spółki. Historia i upadek Standard Oil do dzisiaj służy jako przykład, co może spotkać firmę, która za nic ma konkurencję i próbuje kierować rynkiem.Dalekim echem sytuacji z gigantem jest to, jak Komisja Europejska szczegółowo bada obecnie wszelkie branżowe fuzje. To, że kiedyś istniał Standard Oil, w jakimś sensie odbiło się też na połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos.Ceny ropy zawsze były drażliwą kwestią. Producenci twierdzili że jest zbyt tania, a odbiorcy, że surowiec zbyt drogi. Sześć dekad ci pierwsi postanowili zjednoczyć wysiłki i powołali do życia Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Znany pod skrótem OPEC kartel jest jedną z najbardziej wpływowych organizacji gospodarczych na świecie.Początkowo do powołanego we wrześniu 1960 roku OPEC weszło pięć krajów: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt i Wenezuela. Dziś państw członkowskich jest 13, ale w historii tej organizacji niektóry państwa do kartelu przystępowały, a inne go opuszczały.Głównym zadaniem OPEC była dbałość o „sprawiedliwe” ceny ropy naftowej. W skrócie: po okresie tzw. gniewu (koniec lat 50. poprzedniego wieku) producenci postanowili wymusić wyższe ceny za ropę naftową. Osiągnięto to, regulując poziomy produkcji. Każdy z członków OPEC miał przydzielane tzw. limity produkcyjne. Dzięki temu podaż surowca wystarczała na pokrycie światowych potrzeb, przy utrzymaniu satysfakcjonujących producentów poziomów cen.Jednakże OPEC to także organizacja polityczna. Wyrazem tego było choćby wprowadzenie embarga w eksporcie ropy w wyniku wojny Yom Kippur.Obecnie kraje skupione w OPEC (z organizacją współpracuje także Rosja) są bardziej pragmatyczne, a ich decyzje - bardziej wyważone i faktycznie odzwierciedlają potrzeby rynku i producentów. Po części wynika to i z tego, że obecnie ropę naftową produkuje się w znacznie więcej liczbie krajów niż w momencie powoływania organizacji.Załoga, aby móc się po pokładzie przemieszczać otrzymała rowery. Statek mógł jednorazowo przewieźć niemal 4 mln baryłek ropy (wartość takiego ładunku mogła sięgnąć pół miliarda dolarów). A zawinąć mógł do zaledwie kilku portów. W 1976 roku narodził się największy zbudowany od podstaw tankowiec – Batillus. Był to jednak łabędzi śpiew tak dużych jednostek. Były niepraktyczne, drogie w eksploatacji i zbyt niebezpieczne dla środowiska, by na dłużej zagościć na morzach i oceanach.Ponieważ zasoby ropy nie są równomiernie rozłożone, a konsumenci często znajdują się daleko od miejsc wydobycia, ropę trzeba jakoś przetransportować. Czasem ropociągami, ale elastyczniej jest robić to tankowcami. Ponieważ koszty jednostkowe wielkich tankowców nie są proporcjonalnie większe od tych mniejszych, w latach 60. rozpoczął się wyścig.Jego apogeum nastąpiło w 1976 z chwilą wodowania we francuskim Saint Nazire Batillusa. Nowa jednostka miała 414 metrów długości i ponad 63 szerokości, a zanurzenie ponad 28 metrów.Od początku okazała się problemem. Raz, że zwyczajnie była zbyt duża, dwa że - z powodu kryzysu naftowego i jego następstw - nie było na nią zapotrzebowania. Statek odbył zaledwie 25 rejsów między Zatoką Perską a północną Europą (w pełni załadowany mógł być przyjmowany przez dwa europejskie porty), a także jednorazowy rejs między Zatoką Perską a Curaçao w czerwcu-lipcu 1977 r.Ostatni z nich miał miejsce w 1983 roku, a dwa lata później tankowiec został złomowany.Warto dodać, że swe giganty miała i nasza flota. Prawie 300 metrowej długości Czantoria, Sokolica i Zawrat miały wozić surową ropę z Zatoki Perskiej do PRL. Jednak kryzys paliwowy (statki pojawiły się w naszej flocie w połowie lat 70-tych), spowodował że na ich usługi nie było zapotrzebowania. Ostatni z nich, już należąc do niepolskiego armatora, pływał do 2002 roku.Obecnie ropa nie ma dobrej passy. Zresztą widać to także po działaniach koncernów naftowych. Te dywersyfikują działalność, zmniejszając zaangażowanie w wydobycie, a coraz większą uwagę zwracając na OZE.Wiele z tych działań to efekt wydarzenia 20 kwietnia 2010 roku. Właśnie wtedy, nieco ponad dekadę temu, doszło do eksplozji należącej do BP platformy wiertniczej Deepwater Horizon. Do dziś spowodowane nią zanieczyszczenie wód Zatoki Meksykańskiej uważa się za największą katastrofę ekologiczną w dziejach USA i jedna z największych w globalnej historii. Co więcej to właśnie ten "kataklizm" spowodował, że ludzkość częściej zadawała sobie pytanie, czy wydobycie ropy naftowej warte jest swojej ceny?Katastrofa to najpewniej efekt zaniedbań - w ich efekcie doszło do pożaru i eksplozji. Na platformie straciło życie 11 osób, a 17 zostało rannych. Jednak jeszcze gorsze były następstwa wybuchu.Z rozszczelnionego odwiertu do wód zatoki przedostało się około 4,9 mln baryłek ropy. Plama ropy zajęła obszar około 6,5 tys. km2 (około połowy powierzchni województwa śląskiego), jednak zanieczyszczenia odnotowano na powierzchni ponad 176 tys. km2 (ponad połowa obszaru Polski). Zanieczyszczenia dotarły do brzegów zatoki. Straty w wyniku eksplozji i wycieku szacowane są na - minimum - ponad 20 mld dolarów.Następstwem wypadku były zmiany w przepisach dotyczących wydobycia i rosnąca niechęć opinii publicznej do eksploatacji węglowodorów.Nasz świnoujski terminal gazowy przyjął już ponad sto dostaw skroplonego gazu. Zawinięcia kolejnych metanowców już spowszedniały... Warto jednak przypomnieć, iż od pierwszej dostawy LNG w historii światowego gazownictwa minęło już ponad 60 lat.Zrealizował ją, pochodzący z lat II wojny, światowej statek Marline Hitch. W 1958 roku został przebudowany na pierwszy tankowiec LNG. Pod nazwą Methane Pioneer przewiózł ładunek skroplonego gazu z amerykańskich zakładów gazowych w Luizjanie do Wielkiej Brytanii.Jak orzekli właściciele jednostki, podróż przebiegała bezproblemowo, ale pod względem opłacalności była wątpliwa. W sumie jednostka odbyła 30 rejsów, by w 1972 zostać złomowana.Cios pierwszej próbie dowozu skroplonego gazu zadało odkrycie licznych zasobów gazu w Afryce Północnej, a później w samej Europie. Należy także nadmienić fakt, że technologia przewozu LNG była wówczas uciążliwa i dość niebezpieczna.Owszem dzisiaj także nie jest to łatwe, ale opanowaliśmy wymogi techniczne w takim stopniu, że metanowców pływa na świecie coraz więcej, a handel LNG stał się czymś rutynowym.W naszej historii po 1989 roku chyba żadna inna firma nie budzi tyle kontrowersji, jak rosyjski gigant gazowy Gazprom. Przez lata koncern ten wykorzystywał na naszym rynku praktyczni monopolistyczną pozycję jako dostawcy gazu ziemnego.Skutkowało to zawyżonymi cenami surowca i możliwymi wpływami politycznymi. Rosyjska doktryna pozwala bowiem używać surowców jako swego rodzaju broni (szantaż zakręcenia kurka w gazociągach). Nic zatem dziwnego, że przez wielu polityków Gazprom jest postrzegany jako narzędzie w walce o wpływy gospodarcze i polityczne.Sam koncern, którego większościowym właścicielem jest Rosja, czyli faktycznie Kreml, powstał w 1989 roku. Wywodzi się w prostej linii z sowieckiego Ministerstwa Przemysłu Gazowego.Znaczenie koncernu pozostaje ogromne - to największa rosyjska firma. Odpowiada za około 15-17 proc .światowej produkcji gazu ziemnego. To również największy zagraniczny dostawca gazu (około 30-34 proc.) na rynek Unii Europejskiej. Część krajów UE niemal w całości bierze gaz od Gazpromu.Ogromna jest również "siła sprawcza" tego giganta - m.in. przyczynił się do konfliktu gazowego z Kijowem, działania spółki miały także wpływ na pogorszenie stosunków na linii Warszawa-Moskwa.Choć gaz wydobywamy już od ponad stu lat, to żadna inna zmiana w produkcji gazu nie wywołała takiej rewolucji, jak masowe udostępnienie technologii produkcji gazu łupkowego.To, że gaz znajduje się w skałach, było wiadomo od dawna, lecz dopiero metoda szczelinowania hydraulicznego spowodowała, że gaz z porowatych struktur skał udało się efektywnie wydobyć.Dlaczego ta metoda eksploatacji jest tak ważna? Doprowadziła do przetasowań na światowym rynku gazu. Pionierzy w tej technologii - Amerykanie - z importera gazu stali się w ciągu kilku lat największym jego producentem.Gaz łupkowy ma bardzo duże znaczenie polityczne, oznaczał bowiem, że Rosji przybył potężny konkurent. W ten sposób Moskwa straciła niemal z dnia na dzień potężne narzędzie nacisku.Z gazem łupkowym wiązał poważne nadzieje i nasz kraj. Okazało się jednak, że - mimo podobieństw w budowie geologicznej z gazonośnymi obszarami USA - tamtejsze metody wydobycia w naszych realiach się nie sprawdziły.Gaz łupkowy to także kontrowersje. Największą jest fakt, że aby go wydobyć, trzeba pod ziemię wstrzyknąć mieszankę płynów i piasku (aby uwolnić gaz). I to - zdaniem ekologów - jest szkodliwe: uważają, że wstrzykiwanie substancji trwale zatruwa ziemię.Już za dwa lata Polska ma stać się całkowicie niezależna od dostaw gazu z Rosji. Elementem tych starań jest budowa przez Gaz-System gazociągu Baltic Pipe. Jednak nie mógłby on powstać, gdyby nie odkrycie - ponad pół wieku temu - pod dnem Morza Północnego ogromnych zasobów węglowodorów.Już w XIX wieku podejrzewano, że węglowodory mogą się tam znajdować. Wskazywały na to odkrycia ich na wybrzeżach Wielkiej Brytanii. Ale przez długi czas nie było ani stosownych technologii wydobywczych, ani skłaniających do eksploatacji tych zasobów potrzeb.Te pojawiły się w latach 50. Wtedy też zaczęto badać, co dokładnie znajduje się pod dnem Morza Północnego. Pierwsze pozytywne wyniki uzyskali Holendrzy w 1959 roku, choć wówczas nie zdawano sobie sprawy, że pole Groningen jest tak gigantyczne.Późniejsze poszukiwania dały też efekty w strefach innych państw. Przy czym cenniejszymi wówczas odkryciami wydawały się złoża ropy naftowej. Z dzisiejszej perspektywy złoża węglowodorów pod dnem Morza Północnego i Morza Norweskiego zapewniły dobrobyt milionom Europejczyków i stabilizację finansową dla wielu krajów.Co ciekawe: mimo ponad 60 lat eksplorowania obszaru obu mórz, wciąż odkrywane są nowe złoża (w niektórych udziały ma także i nasz PGNiG).Jedną z najbardziej doniosłych zmian, która zrewolucjonizowała zarówno branżę naftową jak i gazową, była budowa podmorskich rurociągów. O ile w przypadku platform wydobywających ropę naftowa spod dna morskiego można wyobrazić sobie, że surowiec jest transportowany (dzieje się tak w wielu przypadkach) małymi tankowcami, o tyle trudno o to samo w przypadku gazu, pozyskiwanego na lądzie. Ale i eksploatacja zasobów w Zatoce Meksykańskiej, Morza Norweskiego i Morza Północnego byłaby w dużej części praktycznie niemożliwa bez podmorskich rurociągów.Przez długie lata nie były one jednak w ogóle niepotrzebne. To, że ich budowa jest możliwa, pokazała II wojna światowa. Na przykład jednym z pierwszych takich rurociągów z Wielkiej Brytanii do wojsk aliantów w Normandii transportowane paliwo (operacja miała nazwę PLUTO).Prace nad budowa wydajnych rurociągów nasiliły się w latach powojennych. Nauczono się je szybko układać, zaprojektowano specjalne statki... Dziś - choć to skomplikowane - jest możliwe ułożenie rury nawet na morzu o głębokości ponad kilometra.Warto zaznaczyć, że z biegiem lat zwiększała się także średnica rurociągów. Ten z PLUTO miał trzy cale średnicy (około 76 mm). Nasz Baltic Pipe będzie miał średnicę 800 mm. Średnica największych rurociągów biegnących po dnie morskim sięga zaś obecnie nawet 1800 mm.