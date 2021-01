Świnoujście: Pierwsza dostawa LNG dla PGNiG w 2021 roku

1⃣-sza dostawa #LNG dla #PGNiG w 2021 r. już do nas dotarła!



8 stycznia metanowiec🛳️ MARAN GAS APOLLONIA dostarczył do #TerminalLNG w @MiastoS ok. 9⃣0⃣ mln m3 #gazziemny (wolumen po regazyfikacji). Spodziewamy się pracowitego roku i wielu dostaw #gaz.u do 🇵🇱



📸100. dostawa LNG pic.twitter.com/bgESnh0HLG