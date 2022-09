Sypie się produkcja i eksport gazu Gazpromu

Według wstępnych dany wydobycie gazu przez Gazprom było do połowy września 2022 roku aż o 16 proc. niższe niż rok wcześniej. Z kolei eksport surowca zmalał o prawie o 40 proc.

Produkcja gazu przez Gazprom od 1 stycznia do 15 września 2022 r. według wstępnych danych wyniosła 300,8 mld metrów sześciennych gazu, czyli o 15,9 proc. (56,8 mld metrów sześciennych) mniej niż przed rokiem.

Popyt na gaz spółki z systemu przesyłowego na rynku krajowym w tym okresie zmniejszył się o 3,3 proc. (o 5,4 mld m sześc.).

Jednak to, co najbardziej uderza w danych opublikowanych właśnie przez Gazprom, to informacje dotyczące eksportu. Sprzedaż gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw wyniosła 84,8 mld m3 – aż o 38,8 proc. (o 53,7 mld m sześc.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 rok.

Co ciekawe eksport stopniał w takim zakresie, że Gazprom jest zmuszony ze względów technologicznych spalać duże ilości surowca.

Jak koncern widzi sytuację?

- Rośnie eksport gazu do Chin przez gazociąg Siła Syberii w ramach dwustronnego długoterminowego kontraktu między Gazpromem a CNPC. Należy zauważyć, że we wrześniu dostawy regularnie przekraczają dobowe ilości kontraktowe. 10 września nowy historyczny rekord dla dziennego wolumenu eksportu - czytamy w komunikacie.

Spółka co prawda podaje, że wysyła gaz zgodnie z kontraktami, tyle że zapomniała poinformować iż jednostronnie zerwała szereg umów z krajami i firmami z Unii Europejskiej.

Pomimo starań Gazpromu i Rosji, aby zachwiać rynkiem gazowym w Europie warto dodać, że obecnie w europejskich magazynach surowca brakuje tylko 14 mld m3 surowca, aby osiągnąć poziom zapasów z początku sezonu gazowego 2019/2020, ostatniego w którym Rosjanie nie manipulowali dostawami surowca.