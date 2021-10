Sytuacja jest tragiczna. PSL domaga się informacji ws. kryzysu na rynku nawozów

Nawozów albo brakuje, albo są horrendalnie drogie, w konsekwencji ceny żywności będą jeszcze wyższe i zapłacą za to wszyscy Polacy - podkreślali we wtorek politycy PSL. Domagają się oni od ministra rolnictwa Grzegorza Pudy informacji, co zamierza zrobić w związku z kryzysem na rynku nawozów.

Poseł Stefan Krajewski (PSL) powiedział, że ceny nawozów "nigdy nie były tak wysokie" i że "dzisiaj rolnicy zastanawiają się za co kupią nawozy potrzebne do wysiania".

Drogie nawozy doprowadzą do tego, że już za kilka miesięcy, a na pewno w przyszłym roku, wszyscy Polacy odczują wyższe ceny żywności.

Wśród przyczyn drożejących nawozów wymieniany jest wzrost cen gazu, który wpływa głównie na ceny nawozów azotowych i wzrost cen paliw płynnych, a tym samym ceny transportu.

- Dzisiaj rolnik, który nie ma pieniędzy, żeby zakupić podstawowe środki do produkcji będzie po prostu padał. Dlatego wzywam tych wszystkich, którzy nazywają się obrońcami polskiej wsi, żeby w końcu zaczęli o tę wieś się upominać, żeby zaczęli upominać się o rolników i żeby mówili jak jest naprawdę - powiedział Krajewski.

Sytuacja jest tragiczna

💬 Żądamy odpowiedzi od ministra rolnictwa jakie zamierza podjąć kroki ws. horrendalnie wysokich cen nawozów, rosnących kosztów energii czy paliwa. Nieudolność rządzących z @pisorgpl doprowadzi do fali emigracji z polskiej wsi.