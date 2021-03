Szczerski: Wypowiedź Blinkena o Nord Stream 2 pokazuje determinację administracji amerykańskiej

Mocna wypowiedź szefa amerykańskiej dyplomacji Antony'ego Blinkena o Nord Stream 2 pokazuje determinację administracji amerykańskiej w negatywnej ocenie tego projektu - powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Prezydencki minister zauważył, że bezpieczeństwo energetyczne jest obecnie jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Jeśli Antony Blinken mówi, że projekt jako taki jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego, jest niekorzystny i narusza interesy ważnych sojuszników i interesy amerykańskie, to nie jest to zaproszenie do dyskusji, na jakich warunkach ten projekt mógłby być dokończony - ocenił.

Dla nas istotne jest to, że sposób argumentacji, którego dziś używa Antony Blinken, jest spójny także z argumentacją, którą my od samego początku prezentowaliśmy. To istotne, że te oceny - nasze i amerykańskie są w tej sprawie zbieżne - zaznaczył.

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken powiedział we wtorek w Brukseli, że Nord Stream 2 jest zły dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych. Wskazywał, że stoi on w sprzeczności z celami bezpieczeństwa energetycznego UE i "ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski oraz szeregu innych bliskich partnerów i sojuszników".



Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się: Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw UE.



Rząd Joe Bidena krytykowany jest na Kapitolu po lutowym raporcie Departamentu Stanu i decyzji, w ramach której nie objęto sankcjami firm europejskich zaangażowanych w gazociąg z Rosji do Niemiec. Urzędnicy bronią się, że potrzebują więcej czasu, by zebrać dowody na udział tych firm w budowie i sugerują, że sankcje są kwestią czasu.



Na początku marca w kwestii Nord Stream 2 rzecznik Departamentu Stanu zapewnił PAP, że resort "kontynuuje sprawdzanie podmiotów zaangażowanych w działalność potencjalnie podlegającą sankcjom".