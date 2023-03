Szef dyplomacji UE o Nord Stream: „nie boję się prawdy”

Szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell przypominał, że wciąż trwa śledztwo ws. zeszłorocznych ataków na gazociągi Nord Stream. Ostrzegł przed wyciąganiem pochopnych wniosków.

"Dopóki śledztwo jest w toku, nie możemy wyciągnąć ostatecznych wniosków. Muszę poczekać na jasne zrozumienie tego, co się dzieje" - powiedział szef unijnej dyplomacji, dodając, że zaangażowane w nie są Szwecja, Dania i Niemcy.

Wtórował Borrellowi minister obrony Szwecji Pal Jonson. "Dopóki trwa ten proces (dochodzenie), nie chcę wyciągać żadnych wniosków. Chcę poczekać, aż dochodzenie zostanie zakończone" - powiedział minister cytowany przez agencję Reutera.

Ukraina nie ma nic wspólnego z sabotażem bałtyckich gazociągów Nord Stream - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, komentując doniesienia "New York Timesa", że za wysadzeniem trzech rur tej magistrali mogła stać proukraińska grupa sabotażystów.

Nowo zdobyte informacje wskazują, że za wysadzeniem trzech rur gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 we wrześniu 2022 roku stała proukraińska grupa sabotażystów - przekazał we wtorek "NYT", powołując się na amerykańskich oficjeli. Jednocześnie - według cytowanych źródeł - nie ma dowodów wskazujących na to, by grupa działała na zlecenie ukraińskich władz.